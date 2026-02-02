Foto: Edijs Pālens/LETA
Automašīna Salaspils ielā.

“- 25 grādos obligāti jāizbrauc ar auto! Nē, nav, cilvēki pārspīlē!” Šoferi dalās savās gudrībās 0

20:36, 2. februāris 2026
Šorīt visdrīzāk daļa latviešu mašīnas “pielaist” nevarēja. Daži saka, ka mašīna katru dienu lielā salā jāizkustina un jāaprauc ap kvartālu, cits saka, ka lieki darbināt tik lielos mīnusos auto ir bīstami. Lūk, šoferi padalās pieredzē, kā šobrīd rīkojas.

Māris raksta: “Neatkarīgi silts vai auksts. Nekas nebojā auto tik ļoti kā tā neizmantošana un ilgstoša stāvēšana.”

Jānis iesaka: “Izbraukt ne tikai līkumu, bet tā, lai pilnībā uzsilst. Vēlams ārpus apdzīvotas vietas.”

Vēl kāds raksta, ka “obligāti jāizbrauc ik pa laikam, arī mašīnas ilgstoša neizmantošana var radīt problēmas, īpaši ar elektroniku.”

Diāna dalās pieredzē: “Vakar nobraucām vismaz 3h ar manu auto. Akumulators jauns. Šodien gāju darbināt mašīnu un nekā. Varbūt tie -27 grādi kaut ko ietekmēja. Pirmo reizi pa šiem mīnusiem neiedarbināju.”

Artūrs norāda: “Cilvēki dikti pārspīlē. Nu nav jābrauc katru dienu un n-tie kilometri. Man nostāvēja nedēļu un viss kārtībā. To jau var just, vai labi darbinās vai nē. Ja labi, tad arī pēc nedēļas viss būs OK. Ilgāk par nedēļu, divām es neieteiktu nekustināt arī vasarā.”

Normunds raksta: “Teorijā braukt ir pirmais, ja nu galīgi nevar, tad padarbināt. Minimāli, bet uz vietas dilst motors. Tie liegumi vairāk, jo dabas aizstāvji noteikuši, ka nav labi ilgstoši darbināt. Salā arī eļļai vsikozitāte mazinās un nebraucot auto no vietas, tas uzsilšanas laiks ir ilgs un neesot labi motoram. Labāk esot lēnām uzsākt braukšanu pēc dažām minūtēm. Motors daudz ātrāk uzsilst. Bet domas dalās, citi uzskata, ka pilnīgi vienalga, to teica meistars video.”

Armands saka: “Jābrauc regulāri vajag vai nē. Nu vismaz es tīri uzsildīšanas un izkustināšanas pēc izbraucu katru dienu, protams, jābrauc tik ilgi, lai uzsilst un akumulators uzlādējas. Ja tikai pamocīsi un iedarbināsi uz īsu brīdi, pēc 3.reizes vairs var nepielaist.”

