Tramps apsūdzēts 13 gadus vecas meitenes izvarošānā, Bils Geitss it kā inficējis sievu ar STS – Epstīna failos atrodamā informācija turpina pārsteigt pasauli 0

0:59, 3. februāris 2026
ASV Tieslietu ministrija ir publiskojusi vairāk nekā trīs miljonus lappušu ar materiāliem, kas saistīti ar miljardiera Džefrija Epšteina lietu, kurš notiesāts par seksuālo tirdzniecību un bērnu seksuālu izmantošanu.

Vispretrunīgākie materiāli bija liecības, kurās apgalvots, ka Donalds Tramps izvarojis 13 gadus vecu meiteni.

Dokumentos ir iesaistīti arī Bils Geitss, Īlons Masks, princis Endrjū, reperi P. Didijs un Eminems, kā arī citi politiķi un slavenības.

Dokumentos citēta vārdā neminētas sievietes draudzenes liecība, saskaņā ar kuru aptuveni pirms 35 gadiem Donalds Tramps esot izvarojis 13 vai 14 gadus vecu meiteni un piespiedis viņu nodarboties ar orālo seksu.

Pēc tam viņu seksuāli izmantoja arī Epšteins.

Cita sieviete, kuras vārds arī netika minēts, apgalvoja, ka laikā no 1995. līdz 1996. gadam viņa bija upuris un lieciniece seksa tirdzniecības tīklam, kura centrs bija Trampa golfa laukums “Rancho Palos Verdes”. Tur prezidents esot rīkojis orģijas, kurās piedalījušās jaunas sievietes, Victoria’s Secret modeļi un daudzas citas slavenības.

Kāds cits upuris apstiprināja šo informāciju un arī norādīja, ka Tramps rīkojis ballītes ar nosaukumu “Kalendāra meitenes”, kur Epstīns atvedis bērnus un pārdevis tos izsolē.

Kopumā Trampa vārds dokumentos parādās vairāk nekā 3000 reižu. Pats Tramps vēl nav komentējis apsūdzības, taču neilgi pēc to publicēšanas dokumenti, kuros viņš bija pieminēts, pazuda no ASV Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnes.

Piekļuve vēlāk tika atjaunota ar skaidrojumu, ka serveri bija “pārslogoti”. Turklāt Epšteina failos ir privātas vēstules, kurās finansists apgalvo, ka “Microsoft” dibinātājs Bils Geitss pēc seksuālām attiecībām ar “krievu meitenēm” inficējās ar venerālu slimību.

Vienā vēstulē tiek apgalvots, ka Geitss it kā pieprasījis no Epšteina antibiotikas un vēlāk slepeni tās iedevis savai bijušajai sievai Melindai, inficējot arī viņu. Citā vēstulē, kas sākas ar vārdiem “Dārgais Bil”, Epšteins sūdzas par draudzības izjukšanu ar Geitsu.

Uzņēmēja pārstāvis intervijā laikrakstam “Daily Mail” jau ir noliedzis šo informāciju, nosaucot to par “pilnīgi absurdu un nepatiesu”. “Vienīgais, ko šie dokumenti pierāda, ir Epstīna neapmierinātība ar to, ka viņam nav ilgstošu attiecību ar Geitsu, un tas, cik tālu viņš bija gatavs iet, lai viņu ievilinātu lamatās un apmelotu,” laikraksts citēja advokāta teikto.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

