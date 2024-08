Ka tik Eiropa nepasaka “neko nezinām, ko Latvijā esat sabūvējuši!” Ivars Godmanis par diviem “trakiem” “Rail Baltica” projekta iznākumiem Ieteikt







ZZS šonedēļ lūdza apturēt “Rail Baltica”, kamēr nebūs skaidrības par finansējumu.

“Līdz šim esmu dzirdējis visu ko,” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” saka Ivars Godmanis, LR Ministru padomes vadītājs (1990-1993), Ministru prezidents (2007-2009).

“Tad, kad to projektu pieņēma, komisijas vadītājs bija Stīvs Kalvess, Igaunijas pārstāvis. Nav tik vienkārši šādus projektus nolobēt, jo tie projekti iet nevis kā struktūrfondi, bet kā tie saucamie savienojumu instrumenti, kas Eiropas budžetā atrodas citā vietā. Kur ir atšķirība? Ja struktūrfondos valdība ļoti nopietni piedalās, apstiprina noteikumus, konkursu noteikumus, nauda nāk no Eiropas, valdība līdzfinansē un tad visu pārskata un uzmana. Šis projekts sākumā iet no komisijas un valdība ir ļoti sekundāra,” Godmanis paskaidro.

Kad apstiprināja projektu 2017. gadā, jā, tas bija pirms kovida, kara, inflācijas, tas viss ietekmē izmaksas.

“Izveidoja “RB Rail”, kur ir visu trīs valstu pārstāvji, kas viņus iecēla, kurš bija atbildīgs, to vajadzētu darīt komisijai.

Tad sākās konkursu izsludināšana, bet, redziet, katrai lietai, ko būvē, ir jābūt finanšu akceptam. Kurš akceptēja finanses Rīgas dzelzceļa stacijas būvei vai tādai ēkai pie lidostas? Ja tā ir komisija, kas to dara, un valdība vienkārši tiek informēta, kā es esmu dzirdējis no ministra, ka “jāsamaksā tikai 15% no mazās summas un viss, ko jūs gribiet no mums?” Valdībai tur nav līdzatbildības. Ir jāatrod saistošie finanšu dokumenti par šādiem lēmumiem, vai viņi atradīs? Interesanti. Pārmest valdībai, protams, var, bet man ir teorija, ka šis projekts netika plānots tikai no šī savienojuma instrumenta naudas. Esot plānots, ka jāliek struktūrfonda nauda klāt, ” Ivars Godmanis komentē “Rail Baltica” dilemmu.

Viņš min, ka esot divi galējie varianti, kas esot abi “traki”.

Pirmais variants: Eiropa pasaka, ka “neko nezina, ko mēs te Latvijā esam sabūvējuši”, kas diez vai būs pilnīgi godīgi, “dzelzceļa staciju jūs esat uz savu naudu sabūvējuši, to arī pabeidziet ar savu naudu. Mēs jums devām naudu sliedēm, ne stacijai. To ēku pie lidostas ar jūs par savu naudu esat uzbūvējuši, mēs neko nezinām.” Es baigi šaubos, ka tas tā ir noticis!

Šādā gadījumā ir ar saviem līdzekļiem jāpabeidz ēka pie lidostas, stacija un jāatsakās no projekta. “Bet te jautājums, vai Eiropa nepaprasīs savu naudu atpakaļ?” Godmanis nav pārliecināts un saka, ka pats nekad nepiekristu, ka valdība aizņemas nepieciešamos 7 miljardus, tas sabojātu visu Latvijas ekonomiku.

Otrs variants: Ministram jāvēršas pie Eiropas pārstāvjiem ar informāciju, ka naudas nepietiek un būs nepieciešama daudz vairāk. Šis variants ir daudz garāks, piņķerīgāks, jo jāturpina sarunas ar ES, jāiegūst papildus līdzekļi, jāturpina projekts, jāliek klāt daļu no struktūrfondu līdzekļiem, lai beigās nebūtu tā, ka paliek ar pusbūvētu staciju un nepabeigtu ēku pie lidostas.