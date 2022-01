Foto: SHUTTERSTOCK

Gints Narogs: Kad CCCP atgriežas hokejā Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Komandu sportā vēsture tiek cienīta, bieži vien klubos atsevišķās spēlēs sportistiem laukumā dodoties tā dēvētajās retroformās. Decembra vidū līdzīgu akciju veica Krievijas hokeja izlase, atzīmējot šīs valsts Hokeja federācijas 75. gadadienu. Ar piebildi – hokejisti Pirmā kanāla kausa izcīņā Maskavā, kur spēlēja arī Zviedrija, Čehija, Somija un Kanāda, mugurā vilka kreklus ar uzrakstu “CCCP”, kas, kā zināms, ir saīsinājums krievu valodā no vārdiem “Padomju Sociālistisko Republiku Savienība” (PSRS).

Paši krievi to uztvēra ar neslēptu sajūsmu, kamēr citu valstu pārstāvji bija nepatīkami pārsteigti. Bijušais Somijas premjers Aleksandrs Stubs sociālajos tīklos pauda viedokli, kam grūti nepiekrist. “Tas ir sarūgtinājums, ka Krievija ko tādu atļaujas. CCCP burtu kombinācija daudziem asociējas ar autoritāru režīmu, kas nogalināja miljoniem nevainīgu cilvēku. Aizvainojošs žests, kas neiederas mūsdienu sportā,” rakstīja Stubs.

Nav noslēpums, ka liela daļa krievu, pateicoties viņu masu mediju propagandai, saldsērīgi tvīkst pēc vecajiem padomju laikiem. Vieni muļķīgi saka, redz, toreiz saldējums bija garšīgāks, aizmirstot, ka veikalos jau neko īsti nevarēja nopirkt. Citi piebalso, ka PSRS laikos visiem bijušas vienādas iespējas, nepieminot, ka iespēju daudziem nebija vispār. Šis Krievijas Hokeja federācijas gājiens vēl vienu reizi apliecina, ka sports un politika iet soli solī. Velkot paralēles, tad Vācijas hokeja izlase kādā pārbaudes turnīrā varētu vilkt mugurā kreklus ar nacistiskās Vācijas simboliem. Iedomājieties, kāds troksnis tad sāktos Krievijā!

Jau vairākus gadus krievi savu hokeja izlasi dēvē par “Sarkano mašīnu”, tieši tāpat, kā to 70.–80. gados nodēvēja pasaules prese. Nu sperts solis tālāk, velkot laukā jau daudz pretrunīgākus un riebīgākus simbolus.

Diemžēl tāda ir šī brīža Krievijas politika, kas valstīm, kuras savulaik cieta no padomju režīma, nav pieņemama. Tajā pašā laikā Krievijas atklātajā hokeja čempionātā, ko mēdz dēvēt arī par Kontinentālo hokeja līgu (KHL), turpina spēlēt Latvijas vadošais hokeja klubs Rīgas “Dinamo”. Šis veidojums jau no sākuma gala tiek uzturēts par Krievijas naudu, ko dod “Gazprom” meitasuzņēmumi. Jau izsenis Rīgas “Dinamo” projekts vērtēts kā Krievijas “maigās varas” izpausme Latvijā. Nu jau kādu laiku ir pamatots drauds, ka “maigā vara” dažu gadu laikā var pārvērsties par ko stingrāku. Mums, visiem Latvijā dzīvojošajiem, iznīcinošu.

Ar katru gadu Rīgas “Dinamo” loma kā Latvijas izlases bāzes klubs samazinās. Jā, šosezon tur atkal spēlē daļa valstsvienības kandidātu, taču ir arī citas tendences, kas sākās jau iepriekšējā sezonā. Komandai tiek piesaistīti viduvēji hokejisti no Krievijas, lai glābtu viņu neizdevušās karjeras. No vienas puses, tas ir bizness, no otras, paklanīšanās tiem, kas komandu uztur finansiāli. Tā arī būs turpmāk ar Rīgas “Dinamo”, krievi pasūtīs mūziku un maksās, mūsu pusē spēlēs to meldiņu, kas “barinam” (kungam) ies pie sirds.

Jau tagad teju 300 Latvijas hokejistu spēlē ārzemēs. Ja nebūs Rīgas “Dinamo”, šaubos, ka Latvijas hokejs aizietu nebūtībā. Galu galā rīdziniekiem KHL čempionātā arī sportisko rezultātu sen vairs nav. Katru gadu jākuļas pa turnīra tabulas pagrabu, jau sezonas vidū zaudējot izredzes uz iekļūšanu izslēgšanas spēlēs.

Kluba pirmsākumos pavīdēja runas, ka Rīgas “Dinamo” varētu atbalstīt arī valsts. Par laimi, tā nenotika, tāpēc joprojām šis ir privāts pasākums, kura ietvaros teorētiski var darīt, ko vēlas. Piemēram, spēlēt tādas valsts čempionātā, kuras izlase izvēlas valkāt sporta kreklus ar viena no asiņainākajiem pagājušā gadsimta režīma simboliem uz krūtīm. Katram sava izvēle, ceru, lielai daļai mūsu valsts iedzīvotāju nepieņemama.