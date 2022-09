“Kad vajadzēja palielināt algas deputātiem, ministriem un prezidentam, viss bija laikā un kārtībā,” Kreituse par skolotāju algām Ieteikt







“Kad vajadzēja palielināt algas deputātiem, ministriem un Valsts prezidentam, tad tas bija laikā, tad viss bija kārtībā,” par skolotāju algu jautājumu TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” izsakās Ilga Kreituse, politoloģe, RSU profesore.

Runājot par naudu, viņa atklāj, ka nav sajūsmā par valsts finansējumu partijām, kā prezidentam tas ļoti patīkot, ziedojumi jau turpinās, maksāšana partijām turpinās, esot tikai jāattaisa KNAB mājaslapa.

“Varbūt tieši otrādi šobrīd būtu vērts padomāt par to, kā partijām samazināt izsniegto naudas summu no valsts puses un ieguldīt šo naudu reālu problēmu risināšanā, vienlaicīgi paturot šo ierobežojumu, ko partijas drīkst saņemt no fiziskām personām, jo tādu bagātību, kā mēs šobrīd partijām atdodam, nevajag brīnīties, ka uz 1. tramvaja jau vairs logu nav – vienas deputātu reklāmas, nolīmēts un aprakstīts no vienas vietas. Naudu valsts dod, kāpēc tad neaplīmēt tramvaju?” Kreituse jautā.