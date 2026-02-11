Foto: Freepik.com

Sāc par to domāt jau laikus! 5 pārtikas produkti, kas palīdzēs novecot lēnāk un veselīgāk 0

19:05, 11. februāris 2026
Ilgmūžība un labs veselības stāvoklis nav tikai ģenētikas jautājums. Eksperti uzsver, ka tas lielā mērā atkarīgs no tā, ko ikdienā liekam uz šķīvja. Tas, kādus produktus ikdienā patērējam, var būt noteicošais faktors mūsu veselībai un dzīves kvalitātei.

Lūk, kādus piecus produktus speciālisti iesaka iekļaut savā ēdienkartē, lai veicinātu veselīgu novecošanu, stiprinātu organismu un saglabātu enerģiju arī pieklājīgā vecumā, vienlaikus samazinot iekaisumu, uzlabojot asinsriti un smadzeņu darbību. Šie produkti palīdz uzturēt līdzsvaru organismā, stiprina imunitāti un sniedz nepieciešamās uzturvielas, kas ilgtermiņā veicina labsajūtu un dzīves kvalitāti.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

