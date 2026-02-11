VIDEO. “Kur tev prāts? Ar šitādu mašīnu brauc un vēl sakurījies…” Ķekavas novadā pieķerts, iespējams, narkotiku reibumā braucošs BMW vadītājs 0
Sociālajos tīklos video publicējusi Ķekavas novada pašvaldības policija, informējot par kādu bīstamu gadījumu uz ceļa.
Patrulēšanas laikā Ķekavas novadā pašvaldības policijas darbinieki pamanīja BMW markas transportlīdzekli bez priekšējās numura zīmes un ar redzamiem bojājumiem. Apturot automašīnu un veicot pārbaudi, radās aizdomas, ka gan vadītājs, gan pasažieris, iespējams, atrodas narkotisko vielu reibumā.
Video redzams, kā policijas darbinieks vēršas pie vadītāja: “Kur tev prāts? Zini, ka tas ir kriminālpārkāpums? Ar šitādu mašīnu brauc un vēl sakurījies…”
Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, un par notikušo tiks uzsākts kriminālprocess.
Pašvaldības policija atgādina, ka sēsties pie stūres narkotisko vielu reibumā ir ārkārtīgi bīstami, apdraudoši un bargi sodāmi.