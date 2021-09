Jaunās 50 mārciņu banknotes paraugs: vienā pusē ir karalienes Elizabetes II portrets, otrā – zinātnieka Alana Tjūringa portrets. Publicitates foto

Kāpēc Anglijas Banka maina 20 un 50 mārciņu naudaszīmes? Ieteikt







Ilze Kalve, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ja “zeķē” noglabātas britu sterliņu mārciņas papīra izskatā, tad vēlams pārliecināties, vai nav aizķērušās 20 un 50 mārciņu banknotes, jo 2022. gada 30. septembris būs pēdējā diena, kad Apvienotajā Karalistē (AK) norēķiniem tiks pieņemtas vecā parauga 20 un 50 mārciņu papīra naudaszīmes.

Jaunā 20 mārciņu polimēra naudaszīme tika laista apgrozībā pagājušā gada februārī, bet 50 mārciņu – šī gada jūnijā. Ja nav iespējas apmainīt līdz nākamā gada septembra beigām, tas nenozīmē, ka nauda tiks zaudēta, jo Anglijas Banka sola mainīt vecās naudaszīmes pret jaunajām arī pēc izņemšanas no apgrozības.

Grib apkarot viltojumus

Viens no galvenajiem iemesliem britu vēlmei atbrīvoties no papīra naudaszīmēm ir labāka aizsardzība pret viltošanu. Anglijas Banka apgalvo, ka viltojumi no aprites tiek izņemti visai ātri, lielākoties pēc vienreizējas lietošanas. Visbiežāk viltoto naudu atklāj tirgotāji un pašas bankas, vēl nelielu daļu pamana paši lietotāji. Šī gada pirmajā pusē mazāk nekā 0,0023% no skaidrās naudas ir bijuši viltojumi, kas ir mazāk nekā 1 no 40 000 naudaszīmēm, bankai no aprites izņemot 58 000 viltotu naudaszīmju 1,5 miljonu sterliņu mārciņu vērtībā (1,75 miljoni eiro).

Kopumā apgrozībā AK ir aptuveni 4,6 miljardi īsto naudaszīmju 83 miljardu mārciņu vērtībā (96,8 miljoni eiro). Ja gadījies saņemt viltotu banknoti, tad diemžēl to pret īstu neviens nemainīs. Anglijas Bankas mājaslapā teikts, ka viltotā naudaszīme jānes uz tuvāko policijas iecirkni, taču nav ne vārda par to, ka policijas iecirknī tā vienkārši ierasties būs sarežģīti, jo mazākajās pilsētās iecirkņi strādā tikai dažas stundas dienā un tikai darbadienās. Jaunajām polimēra naudaszīmēm ir vesela virkne pretviltošanas elementu.

Ir gan dažāda veida hologrammas, gan caurspīdīgi lodziņi ar attēlu, kas saliecot maina krāsu, ir arī vecās, labās ūdenszīmes un reljefi iespiedumi, bet ultravioletajā gaismā redzama banknotes nominālvērtība. “Snapchat” lietotājiem ieteikts noskenēt naudaszīmi un vērot, kā tā virtuāli atdzīvosies.

Jaunajām polimēra banknotēm mūžs paredzams divarpus reizes ilgāks par vecajām papīra naudaszīmēm. Jaunās varot izturēt arī mazgāšanu veļasmašīnā, taču jāatzīst, ka arī vecās papīra naudaszīmes, izvilktas no tikko izmazgātiem džinsiem, mēdz būt vienā gabalā. Varbūt jaunās paredzēts mazgāt regulāri, nemaz neņemot ārā no kabatām?

Kā apmainīt naudu

Vecās 20 un 50 mārciņu banknotes joprojām ir legāls maksāšanas līdzeklis, kas jāpieņem visur valstī līdz pat nākamā gada septembra beigām. Pēc izņemšanas no apgrozības vecās banknotes joprojām pieņems bankas un pasta nodaļas, ļaujot tās iemaksāt paša mainītāja kontā. Ārzemniekiem iemaksāšana savā kontā varētu būt sarežģītāka.

Anglijas Banka neņem komisijas naudu par šo pakalpojumu, taču to varētu jūsu banka. Anglijas Banka joprojām maina arī pirms vairākiem gadiem no apgrozības izņemtās 5 un 10 mārciņu banknotes, un tiek solīts, ka tieši tāpat būs ar 20 un 50 mārciņām. Naudu apmainīt var, ierodoties bankā personīgi, bet var arī sūtīt pa pastu.

Mājaslapā “www.bankofengland.co.uk” potenciālie naudas sūtītāji tiek brīdināti, ka banka atbildību par pazušanu neuzņemas, tādēļ pašiem jāmeklē veidi, kā sūtījumu apdrošināt. Ja summa pārsniedz 700 mārciņas, tad kopā ar naudu jāsūta identitātes dokumenta fotokopija, kā arī fotokopija adreses pierādījumam.

Jebkurā gadījumā vajag aizpildīt iesniegumu, kas atrodams bankas mājaslapā. Tie, kuri dzīvo AK, naudu var saņemt ne tikai iemaksātu savā bankas kontā, bet arī čeka veidā vai jaunās banknotēs, ja summa ir zem 50 mārciņām (acīmredzot pēdējais variants nederēs tiem, kuriem jāmaina 50 mārciņas). Uz ārzemēm nauda fiziskā veidā sūtīta netiek, taču iespējams izvēlēties iemaksu bankas kontā, kas pieņem sterliņu mārciņas.

Anglijas Banka par pārskaitījumu maksu neiekasē, taču var izrādīties, ka to dara saņēmēja banka. Lai samainītu naudu klātienē, jādodas uz “Bank of England Counter at Threadneedle Street” Londonā, pasta indekss – EC2R 8AH. Pašlaik bankas darbalaiks ir no 9.30 līdz 15.00 darbadienās, tādēļ iespējamas garas rindas.

Bez pases naudu nesamainīt

Bankas mājaslapā teikts, ka jābūt gatavam uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, taču pilnīgi noteikti tie būs nepieciešami, ja tiks mainīta summa virs 700 mārciņām (816 eiro). Derēs pase, autovadītāja apliecība vai eID, taču ar to nepietiks, jo nepieciešams arī dokuments ar adresi. Britu izpratnē tas var būt komunālo maksājumu rēķins, bankas izraksts vai kādi citi AK raksturīgi dokumenti.

Nav nekas teikts par to, vai dokumentiem jābūt tulkotiem angļu valodā. Iespējams, ka tiks prasīti arī pierādījumi naudas izcelsmei, un, ja tas ir, piemēram, mantojums, tad būs jāuzrāda miršanas apliecības kopija vai testaments. Ir atļauts mainīt naudu, kas pieder kādam citam, taču tad būs nepieciešama vēstule no naudas īpašnieka, kur minēts naudas mainītājs un veids, kā vēlas naudu saņemt.

Personas un adresi apliecinoši dokumenti būs nepieciešami ne tikai pašam, bet arī naudas īpašniekam. Lai nu kā, skaidrs, ka pēc izņemšanas no apgrozības ārzemniekiem gaidāmas pamatīgas klapatas ar naudas mainīšanu, taču labā ziņa tāda, ka ir vēl gads laika.