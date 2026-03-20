Foto: LETA

“Varēja radīt budžeta zīmolu, bet klasiku nečakarēt” – pircēji atkal vīlušies “Laimas” produkcijā 91

LA.LV
6:33, 20. marts 2026
Viedokļi

Latviešiem ir daudz un dažādi iemīļoti produkti. Tie parasti arī ir produkti, kas savā ziņā jau gadu desmitiem ir Latvijas identitātes daļa. Piemēram, “Ādažu” čipsi, “Kārums” sieriņi, “Latvijas Balzams” un daudzi citi. Viens no vadošajiem zīmoliem ir “Laima”, tomēr jāatzīst, ka pēdējā laikā ļaudis izsaka uzņēmumam kritiku, jo pārtikas produktu garša – tostarp kvalitāte – esot mainījusies.

Kokteilis
Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Šoreiz kritiķu nagos kritusi iemīļotā vafeļu torte “Vāverīte”. Kāds pircējs vietnē “Threads” raksta: “Protams, karš Ukrainā un pedofīli ASV valdībā, kuriem arī patīk karot, ir liela problēma. Bet tā visa aizsegā “Laima”, vai kas nu tas tagad ir par monstru, ir izbojājusi “Vāverīti”. Kādēļ ir jāsačakarē normāls produkts un jāpārvērš ļenganā sūdā? Vienkāršāk ir aizklapēt to kantori ciet – var ražot kaut ko citu, lētāku un nosaukt to par “Oposumu” nevis čakarēt veco labo “Vāverīti”. Kur rieksti? Kur normālā šokolāde? Kas tas tagad par sūdu? Tikai nesakiet, ka man Mandelas efekts iestājies.”

Komentāru sadaļa ir žēluma gals – kaudze ļaužu arī norāda uz šo problēmu. Izrādās, pēc sabiedrības domām, garša uz slikto pusi ir mainījusies vairākiem produktiem. Daudzi norāda, ka tas noticis kopš uzņēmumu iegādājās Norvēģu koncerns “Orkla”. Skat, kas sakāms komentētājiem!

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Sačakarēta ir pilnīgi visa bijušās Laimas produkcija! Taisnīgi būtu pārsaukt par “Nelaimi” – Laimas vietā.”

“Kopš Laimu pārpirka Orkla, pilnīgi visi produkti ir sačakarēti. Manas mīļākās šokolādes konfektes – Rīts, Rudzupuķe, Vētras putns – ir totāls mēsls tagad. Vairs neko no tā ražotāja arī nepērku. Skumji…”

“Sāpīgi redzēt, kā iznīcina zīmola vēsturi un potenciālu. Varēja taču radīt budžeta zīmolu un ar to vālēt lētās receptes, bet klasiku nečakarēt.”

“Man ļoti kādreiz garšoja Laimas produkcija, bet kopš tā ir Orkla, tā ir neēdama. Arī kādreiz, nostaļģijas pēc, esmu nopirkusi, un vienmēr viens un tas pats – salda, negaršīga tauku masa… Viss ir sabojāts. Vāverīti neesmu pirkusi Orklas laikos. Tiešām, kā var izmantot uz šiem produktiem Laimas zīmolu, jo ar Laimu tiem nav nekā kopīga. “Nelaima” saldumi…”

“Viss, kas bija labs un garšīgs, ir pārvērsts par sojas/palmu eļļas/pustonnas cukura samazgu. Un jau labi sen.”

“Serenāde… Kādreiz bija sīrupaina masa ar riekstu, žāvētu plūmju un aprikožu gabaliņiem iekšā. Tagad – pati konfekte par ⅓ plānāka, un iekšā kaut kāda nenosakāma, pie zobiem līpoša, samalta ķēpa. Trifeles garšo un konsistence kā kakao sviestam…”

Ekrānšāviņš

Laura Bagātā, Orkla Latvija Komunikācijas un ilgtspējas vadītāja: “”Vafeļu torte “Vāverīte” ir viena no iecienītākajām vafeļu tortēm Latvijā – pircēju regulāra izvēle katru dienu. Vienīgā izmaiņa, kas to skārusi pēdējā laikā, ir saistīta ar vafeļu tortes “Vāverīte” izskatu un to, ka “Vāverītē” tagad ir divas reizes vairāk riekstu, nekā iepriekš!

Augsta un nemainīga produktu kvalitāte ir mūsu prioritāte. Šīs vafeļu tortes ražošanai iepriekš tika izmantotas īpaši gatavotas augšējās kārtas vafeles, kurās bija vieta drupinātiem riekstiem, kas pēc glazēšanas atgādināja veselus riekstus.

Lai gan šī forma nešaubīgi bija pierasta un atšķīra tortes izskatu no pārējām, šādas formas nodrošināšana prasīja lielu manuālu darbu. Tādēļ tika pieņemts lēmums atteikties no konkrētās formas tortes augšējās vafeles, taču piedāvāt patērētājiem tortes sastāvā divas reizes vairāk riekstu, padarot vafeļu tortes garšas intensitāti īpaši piesātinātu.

Nekādas citas izmaiņas receptūrā nav veiktas. “Vāverīte” saglabā savu unikālo un iemīļoto garšu, ko pircēji novērtē.”

LA.LV Aptauja

Vai arī tev šķiet, ka "Laima" produkcija ir mainījusies?

  • Jā - uz slikto pusi.
  • Jā, bet, manuprāt, uz labo pusi.
  • Nē - garšo tāpat kā iepriekš
  • Nezinu, reti pērku viņu produktus

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.