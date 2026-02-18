Foto: Evija Trifanova/LETA

“Kaut kāda masa ar riekstiņiem…” Kārlis veikalā iegādājies iecienītās konfektes “Vinnijs”, taču tad sekojusi pamatīga vilšanās 0

16:41, 18. februāris 2026
Stāsti Pieredze

Diskusijas par saldumu ražotnes “Laima” konfekti “Vinnijs” sociālajos tīklos nerimst. Ja vēl nesen cilvēki sprieda par izmaiņām konfektes formā, tad tagad uzmanības centrā nonākusi arī garša, kas daudziem raisījusi vilšanos.

Kāds pircējs platformā “Threads” dalījies savā pieredzē, kas sākusies pavisam nevainīgi – pēc ilga laika veikalā pamanīta iemīļotā konfekte, un roka pati sniegusies pēc tās. Taču prieks bijis īss.

“Pēc tam fakta konstatācija – mana bērnības mīļākā konfekte Vinnijs ir kantaina?” raksta Kārlis, neslēpjot savu sašutumu. Vēl lielāku vilšanos radījusi garša, kas, viņaprāt, vairs neatgādina to, ko daudzi atceras no bērnības. “Pēc garšas arī ļoti, ļoti prasta palikusi – atgādina tās, kuras maksā trīs eiro kilogramā. Kaut kāda masa ar riekstiņiem,” atklāj Kārlis.

Šis ieraksts ātri vien guvis citu “Threads” lietotāju atsaucību, un komentāros citi cilvēki piekrīt, ka ne tikai forma, bet arī garša vairs neesot tāda pati.

Kāds lietotājs norāda, ka neviena “Laimas” konfekte vairs negaršo kā agrāk. Tomēr kāds cits lietotājs izsaka savu viedokli, rakstot: “Es nedomāju, ka tas tādēļ, ka mainīts sastāvs, bet visai iespējams ir cits tehnologs un iekārtas. Tehnologs uz jaunajām iekārtām vālē pēc receptes bet nesanāk, jo vajag recepti mainīt, ņemot vērā iekārtas atšķirības. Citiem vārdiem: jaunais tehnologs nevelk, veco vairs nav.”

