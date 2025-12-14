FOTO: LA.LV kolāža

2 eiro par cik konfektēm!?! Elmārs izbrīnīts par iemīļotu konfekšu kosmisko cenu 0

LA.LV
6:44, 14. decembris 2025
Stāsti Izpēte

Vai atceries gardās “Laima” konfektes “Rīts”? Kāds sociālo mediju lietotājs tās iegādājies, bet viņu pārsteigusi konfekšu cena. Arī komentāros daudzi lietotāji pauž neapmierinātību par produktu augsto cenu un mainīgo garšu, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

“Nenoturējos, ļoti sagribējās leģendārās konfektes “Rīts”. Paņēmu pussaujiņu – 2,09 eiro. Divi eiro un deviņi centi! Mājās izpakoju – 8 konfektes. Astoņas!” vietnē “Threads” raksta Elmārs.

Arī komentāros vairāki cilvēki norāda uz ražotāja “Laima” dārgo produkciju. Vita pauž, ka viņa vairs neiegādājas neko no “Laima” produkcijas, jo, viņasprāt, laika gaitā produktu garša ir daudz mainījusies uz slikto pusi, bet cenas produktiem palikušas dārgākas.

Arī Daria komentē par dārgajām cenām: “”Laima” drīzumā maksās kā ikri.” Kristiāna pievienojas, sakot, ka cenas ir “absolūti nereālas”.

Lai arī pārtikas precēm cenas aug katru gadu, 8 konfekšu iegāde par vairāk nekā 2 eiro šķiet mazliet pārspīlēta summa. Cenu pieaugums ir saprotams saprāta robežās. Madara atminas agrāko “Laima” konfekšu cenu: “Es atceros laikus, kad pa 2,80 varēja kilogramu nopirkt, un pa 0,79 bija fasētās paciņas.”

Lūk, cik “Laima” konfektes “Rīts” maksā dažos internetveikalos:

Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš
Ekrānšāviņš

