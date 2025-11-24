Foto: LETA

Ļoti smieklīgi sanācis! Šokolādes “Milka” ražotājiem gadījies misēklis – tie nejauši reklamē “Laimas” produkciju 0

6:33, 24. novembris 2025
Nedaudz kuriozs atgadījums reklāmas pasaulē! “Threads” lietotāji pamanījuši kādu neveiklu momentu ar šokolādēm “Milka”.

“Milka Latvia” reklāmā īss sauklis vēsta: “Maigums garšo labāk.”

Bet lielai daļai Latvijas iedzīvotāju taču vārds “maigums”, pirmkārt, asociējas ar “Laimas” zefīriem šokolādē, vai ne? Līdz ar to soctīklotājiem ir iemesls pasmaidīt, ka “Milka” pavisam nejauši atzīst “Laimas” pārākumu.

Smiekliņš turpinās arī komentāros pie šī ieraksta. Ieskatāmies jautrākajos!

“Mums PR cilvēkus nevajag, paši tiksim galā!”

“Arī “slikta” reklāma var būt kā laba reklāma.”

“…nez, cik Laimai izmaksāja tāda reklāmas kampaņa…”

“Kā izlasīju, tā sagribējās Maigumu 🙂 Reklāma strādā labi. Būs jānopērk zefīriņi.”

“Šis ir pat ļoti smieklīgi sanācis.”

