Negaidīts pavērsiens: Zelenskis atklāj, kādam kompromisam viņš ir gatavs, lai izbeigtu karu Ukrainā 168
Volodimirs Zelenskis pavēstīja Ukrainas galveno kompromisu sarunās ar Krievijas Federāciju. Kijiva ir gatava nopietni piekāpties, taču uzskata Maskavas jaunās prasības par atklātu terorismu, ziņo “Dialog”.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti uzsvēra, ka Kijiva ir atvērta sarunām ar Krievijas pusi un gatava meklēt kompromisus, taču tikai tādā ietvarā, kas neapdraud valsts neatkarību. Pēc viņa teiktā, Ukraina nepieņems nekādus lēmumus, ja to cena būs suverenitātes zaudēšana vai valsts vājināšana. Zelenskis uzsvēra, ka dialogs ir iespējams ar Amerikas Savienotajām Valstīm un citiem partneriem, ja runa ir par reālu risinājumu meklēšanu. Tomēr attiecībā uz Krieviju nostāja paliek stingra: Kijiva neizskatīs prasības, kas izklausās pēc spiediena vai ultimāta. Viņš atgādināja, ka starptautiskā līmenī Krievija ir atzīta par agresorvalsti, un šis fakts nav mainījies.
Prezidents pievērsa uzmanību tam, ka pati Ukrainas gatavība sarunām jau ir nopietns solis. Faktiski Kijiva piekrīt apspriest iespējamos kompromisus apstākļos, kad aptuveni 20% valsts teritorijas joprojām atrodas Krievijas kontrolē.
Pēc viņa teiktā, paziņojumus, ka Krievija it kā ir “gatava neieņemt citus reģionus”, acīmredzami nevar uzskatīt par kompromisu. Tie faktiski ir jauni ultimāti, un Zelenskis šādas metodes salīdzināja ar terorismu.