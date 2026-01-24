Pāris iegādājās vecu baznīcu un bija šokēti, uzzinot, kas atrodas zem grīdas 28
Velsiešu pāris, kas iegādājās senu baznīcu, lai to pārveidotu par mājokli, piedzīvoja šokējošu atklājumu. Renovācijas laikā zem ēkas grīdas un pamatiem tika atrastas 83 cilvēku mirstīgās atliekas. Neskatoties uz satricinošo pieredzi, īpašnieki nolēma mirušos nepārapbedīt un turpināt būvdarbus tieši virs viņu pēdējās atdusas vietas, vēsta laikraksts “Daily Star”.
Īpašums tika reklamēts kā piecu guļamistabu māja, kas it kā jau ir gatava dzīvošanai, taču, ierodoties uz vietas, pāris konstatēja, ka ēka patiesībā ir pamesta reliģiska celtne, kurai nepieciešama pilnīga un sarežģīta renovācija.
Neskatoties uz milzīgo darba apjomu, pāris īpašumu iegādājās izsolē par 405 000 mārciņām, kas ir aptuveni 470 000 eiro. Arheologi, kuri uzraudzīja izrakumus, brīdināja, ka zem grīdas varētu atrasties vairāku turīgu draudzes locekļu vai priesteru apbedījumi, jo šāda prakse savulaik bijusi ierasta.
Tomēr realitāte izrādījās krietni šokējošāka – gaidīto piecu vai sešu mirstīgo atlieku vietā celtnieki uzdūrās 83 apbedījumiem.
Cienot mirušos, pāris nolēma viņus atstāt viņu pēdējā atdusas vietā. Mirstīgās atliekas tika pārklātas ar aizsargkārtu, virs kuras uzstādīja modernu apkures sistēmu un ieklāja jaunu grīdu.
Šobrīd bijusī baznīca ir pārvērsta par greznu īpašumu ar sešām guļamistabām, sešām vannas istabām, džakuzi, bāru un biljarda zonu. Papildus mūsdienu ērtībām īpašnieki ir saglabājuši un restaurējuši arī astoņu zvanu zvanu torni. Īpašums patlaban tiek izīrēts platformā “Airbnb”.
