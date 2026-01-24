Kirhbrakas simtgadīgā baznīca.
Kirhbrakas simtgadīgā baznīca.
Foto: Vivanta Volkova

Pāris iegādājās vecu baznīcu un bija šokēti, uzzinot, kas atrodas zem grīdas 28

LA.LV
9:44, 24. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Velsiešu pāris, kas iegādājās senu baznīcu, lai to pārveidotu par mājokli, piedzīvoja šokējošu atklājumu. Renovācijas laikā zem ēkas grīdas un pamatiem tika atrastas 83 cilvēku mirstīgās atliekas. Neskatoties uz satricinošo pieredzi, īpašnieki nolēma mirušos nepārapbedīt un turpināt būvdarbus tieši virs viņu pēdējās atdusas vietas, vēsta laikraksts “Daily Star”.

Maks kā naudas magnēts: lūk, ko vajadzētu ievietot makā, lai stiprinātu finansiālo drošību
Sievietes atzīstas – 10 vīriešu ieradumi, ar kuriem ir gandrīz neiespējami sadzīvot
Kokteilis
PSRS laiku mode: 6 neglītākās lietas padomju sievietes garderobē 1
Lasīt citas ziņas
2021. gadā 53 gadus vecā Lūsija Tomasa un viņas partnere Roza iegādājās Svētā Pētera baznīcu. 12. gadsimtā celtais dievnams, kas uzbūvēts 1142. gadā, bija iekļauts kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā.

Īpašums tika reklamēts kā piecu guļamistabu māja, kas it kā jau ir gatava dzīvošanai, taču, ierodoties uz vietas, pāris konstatēja, ka ēka patiesībā ir pamesta reliģiska celtne, kurai nepieciešama pilnīga un sarežģīta renovācija.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Tas, ko karstums var nodarīt cilvēka ķermenim, pārsteidzis pat pašus zinātniekus
“Viņi par to samaksāja augstāko cenu.” Latvijas amatpersonas asi reaģē uz Trampa izteikumiem
Kokteilis
“Viņš nezina, kā dzīvot normālu un stabilu dzīvi.” Yana Bruk skarbi komentē Dāvida Krūmiņa rīcību

Neskatoties uz milzīgo darba apjomu, pāris īpašumu iegādājās izsolē par 405 000 mārciņām, kas ir aptuveni 470 000 eiro. Arheologi, kuri uzraudzīja izrakumus, brīdināja, ka zem grīdas varētu atrasties vairāku turīgu draudzes locekļu vai priesteru apbedījumi, jo šāda prakse savulaik bijusi ierasta.

Tomēr realitāte izrādījās krietni šokējošāka – gaidīto piecu vai sešu mirstīgo atlieku vietā celtnieki uzdūrās 83 apbedījumiem.

“Mēs atradām līķi pēc līķa – tur bija laulātie, vecāki ar bērniem. Sākumā tas šķita ļoti neveikli un satraucoši, bet ar laiku mēs pie šī procesa pieradām,” stāsta Lūsija.

Cienot mirušos, pāris nolēma viņus atstāt viņu pēdējā atdusas vietā. Mirstīgās atliekas tika pārklātas ar aizsargkārtu, virs kuras uzstādīja modernu apkures sistēmu un ieklāja jaunu grīdu.

Rekonstrukcijas darbi ilga četrus gadus. Lai saglabātu vēsturiskā pieminekļa autentiskumu, ēkas iekšienē tika izbūvēts īpašs metāla starpstāvs, kas pasargā sākotnējās 12. gadsimta sienas no bojājumiem.

Šobrīd bijusī baznīca ir pārvērsta par greznu īpašumu ar sešām guļamistabām, sešām vannas istabām, džakuzi, bāru un biljarda zonu. Papildus mūsdienu ērtībām īpašnieki ir saglabājuši un restaurējuši arī astoņu zvanu zvanu torni. Īpašums patlaban tiek izīrēts platformā “Airbnb”.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

LA.LV Aptauja

Vai tu nakšņotu šādā vietā?

  • Jā, man patīk piedzīvojumi
  • Nē, nekad
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Trīs diennaktis meklēju mammu…” Pacientu un viņu tuvinieku iesūtīti stāsti par piedzīvoto slimnīcās birst kā lavīna
Burbuļojoša skaņa un pēdējais skatiena mirdzums. Medmāsa atklāj, kas notiek ar cilvēku īsi pirms nāves
Kokteilis
Piegādāja avīzes, tirgoja burgerus un pļāva zāli: neticami, bet ar šiem darbiem savu karjeru sāka pasaulē slavenākie miljardieri
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.