Esam vai neesam gatavi kara apstākļiem? Pabriks atklāj satraucošu situāciju 0
Artis Pabriks, domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs, TV24 raidījumā “Preses klubs” kritizē civilās aizsardzības plānu neesamību Latvijas pašvaldībās.
Pabriks pauž, ka līdzīgi kā Bauskas ielas sprādzienā šāds negadījums var notikt arī kara apstākļos. Jebkurā gadījumā ir svarīgi, kā strādā dažādi dienesti. Viņš atklāj, ka viņu māc bažas par to, ka pirms dažiem gadiem aizsāktā civilās aizsardzības gatavošanās programma šobrīd ir pamesta novārtā, jo kopš 2023. gada, kā viņam ziņo avoti, nav bijušas nevienas koordinējošas sanāksmes valsts līmenī par pašvaldību civilo aizsardzību. Viņam nav skaidrs, kad, piemēram, Bauskas pašvaldība būs gatava civilajai aizsardzībai.
