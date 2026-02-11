VIDEO. FOTO. Auč! Olimpiskajās spēlēs piedzīvots vēl viens sāpīgs kritiens – sportiste pati vairs piecelties nespēja 0
Kamēr vēl nav rimušās diskusijas par leģendārās ASV kalnu slēpotājas Lindsejas Vonas smago kritienu un pēc tam veiktajām operācijām, Milānas–Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs piedzīvots vēl viens satraucošs negadījums.
Šoreiz nelaime notika snovbordistu kvalifikācijas sacensībās. Trešdien trasē smagi krita 33 gadus vecā Ķīnas sportiste Liu Jiayu. Pēc lēciena viņa nespēja savaldīt dēli, neveiksmīgi piezemējās, vairākas reizes apmeta kūleni un palika guļam trasē.
Pie sportistes nekavējoties steidzās mediķi un brīvprātīgie. Liu nost no trases tika nogādāta ar speciālām nestuvēm, kas nostiprina ķermeni un palīdz izvairīties no iespējama papildu savainojuma. Sportiste nebija zaudējusi samaņu, taču pati piecelties nespēja.
Negadījuma dēļ sacensības tika pārtrauktas aptuveni uz 15 minūtēm. Pēc tam ķīniešu sportiste tika nogādāta slimnīcā. Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka ārsti sākotnēji neredzēja pazīmes par mugurkaula traumu, tomēr kritiens varētu būt radījis smagu savainojumu, un situācija tiek rūpīgi izvērtēta.
Chinese snowboarder Liu Jiayu takes a worrisome fall on this afternoon’s Women’s Half Pipe during Milano-Cortina 2026.
Hoping for a healthy recovery! pic.twitter.com/N4ulRvjPlV
— @nicmartinezva.bsky.social (@nicmartinezva) February 11, 2026