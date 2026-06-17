Andris Skride

Kardiologs Skride kandidēs 15. Saeimas vēlēšanās 0

Pievieno LA.LV
LETA
18:40, 17. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvijas Reģionu apvienības (LRA) komandai pievienojies kardiologs, profesors Andris Skride, kurš 15. Saeimas vēlēšanās kandidēs no partiju apvienības “Apvienotais saraksts” (AS), aģentūru LETA informēja politiskajā spēkā.

Veselam
Aizmirstiet par tunci: 5 lētāki produkti, kas ir īstas Omega-3 bumbas
Kokteilis
Ne visi atgriezīsies atpūtušies: kas šovasar var sabojāt atvaļinājumu katrai zodiaka zīmei?
“Lec bedrē, šķipelē visu, kas nepieciešams” – daudzus pārsteidz, kādu algu saņem šāda tipa darba veicēji Latvijā
Lasīt citas ziņas

AS politiķis Edvards Smiltēns uzsver, ka veselības aprūpe ir viena no jomām, kur Latvijai nepieciešami “drosmīgi, profesionāli un uz rezultātu vērsti risinājumi”, paužot pārliecību, ka Skrides zināšanas un pieredze sniegs nozīmīgu ieguldījumu gan LRA, gan AS darbā.

Patlaban Saeimā AS pārstāv 12 deputāti. No šī politiskā spēka saraksta ievēlētais politiķis Andris Kulbergs ieņem Ministru prezidenta amatu pēc Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Es esmu nelaimīga!” Olga Kambala pieprasījusi no Kaspara parādzīmi vairāku tūkstošu eiro vērtībā
Noslēpumainās kratīšanas Krievijā turpinās: FSB ierodas pie vēl viena ietekmīga uzņēmēja
Autovadītāj, ņem vērā! Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku “Gaudeamus” laikā Rīgā gaidāmi satiksmes ierobežojumi

Skride jau iepriekš darbojies politikā – viņš bija 13. Saeimas deputāts, kur parlamentā tika ievēlēts no partiju apvienības “Attīstībai/Par!” saraksta. 13. Saeimā viņš vadīja Sociālo un darba lietu komisiju.

Tāpat Skride ilgstoši bijis saistīts ar partiju “Izaugsme”, kuras valdē viņš darbojās arī pēc 2023. gada kongresa, kad par partijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Ķekavas novada domes vadītājs Juris Žilko. Kongresā tika pārvēlēta arī partijas valde, kurā līdztekus Skridem darbojās vairāki citi politiskā spēka pārstāvji. “Firmas.lv” pieejamā informācija liecina, ka viņš joprojām ir “Izaugsmes” valdes loceklis.

Iepriekš “Izaugsme” 2022. gada 14. Saeimas vēlēšanās startēja “Attīstībai/Par!” sarakstā, tomēr tajā Saeimā neiekļuva.

Kā aģentūrai LETA paskaidroja Smiltēns, LRA noslēgusi sadarbības līgumu ar partiju “Izaugsme” un Skride nav kļuvis par LRA biedru.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
No skatuves prožektoriem uz politiku! Dziedātāja Ieva Akuratere kandidēs uz Saeimu
“Vai tiešām viņam ir tik īss krāniņš?” Alvis Hermanis un Arigo Toro metušies savstarpējo apvainojumu divkaujā
TV24
“Te nu mēs esam…” Vēlēšanas jau tepat ap stūri, bet Šuvajevs izceļ kādu neizdarītu darbiņu, kas var būtiski ietekmēt vēlēšanu procesu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.