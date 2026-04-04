"Labāk bērnu uztaisīt!" Kaspars Kambala, izvēloties kucēnu, nonāk pie svarīgas atziņas
Realitātes šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Olga un Kaspars Kambalas mērojuši ceļu pie suņu audzētājas Kristas. Šī pazīšanās aizsākās virtuālajā vidē, taču tagad klātienē pāris ļaujas četrkājaino draugu valdzinājumam. Lai gan vizītes fokuss sākotnēji bija rotaļas ar mazajiem kucēniem, sarunu gaitā neizbēgami aktualizējās temats par bērnu.
Olga neslēpj savas simpātijas pret suņiem, tomēr viņu māc šaubas par lielo atbildību un resursiem, ko prasa šādu mīluļu aprūpe. Vērojot dzīvespriecīgos kucēnus, viņa painteresējās par vīra gatavību uzņemt jaunu ģimenes locekli viņu mājās. Kaspars uz to raugās praktiski: “Es gribētu, bet viņš ir tā kā bērns. Tad vairāk jāpieskata – labāk bērnu uztaisīt – būs vieglāk,” spriež Kaspars.
Saimniece Krista toties pieļauj, ka kucēns pārim varētu kļūt par “nākamo bērnu”, jo viņu atvases jau ir pieaugušas. Sarunas gaitā Kaspars, saglabājot sev raksturīgo humoru, aizkadrā piebilst: “Ja man būtu izvēle, droši vien būtu gatavs sunim, nevis bērnam… nu bērnam varbūt, bet atkarībā ar kādu sievieti,” smej Kaspars.
Runājot par pēcnācējiem, Olga pauž nožēlu, ka šis jautājums netika risināts laicīgāk. Viņasprāt, ja lēmums būtu pieņemts agrāk, šobrīd viņu atvasei būtu jau pieci gadi. “Vajadzēja par to domāt iepriekš, jo tagad mūsu bērnam būtu pieci gadi,” viņa secina.
