TV24 raidījumā “Preses klubs” LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzēja, NA biedre Ieva Siliņa pirms pāris nedēļām runājusi ar vienu no Ukrainas kara varoņiem, kurš norādījis, ka, skatoties no Ukrainas puses, liekās, ka Eiropa mazliet “guļ” un neapzinās uz ko Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir gatavs.
Viņa norāda, ka mums būtu jābūt arī pateicīgiem ASV prezidentam Donaldam Trampam. Siliņa skaidro, ka Tramps ir ļoti interesents, ekscentrisks un viena no košākajām personām politikā. “Viena no lietām par kuru mums jābūt viņam pateicīgam, ir tā, ka jau pirmajā prezidentūra laikā, Trampa kungs norādīja mums, ka mēs neesam mazie bērni par kuriem kāds visu laiku parūpēsies – Eiropa tā ir mūsu pašu atbildība. Mēs sekojām, mēs paaugstinājām savus ieguldījumus aizsardzībā, arī citas valstis to darīja.” norāda LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzēja.
