“Pērn atkal neizdevās izaudzēt sviesta pupiņas. Pirms sēšanas iemērcu, miziņa sačervelējās, daudzas pārplīsa uz pusēm, un sēkla pagalam! Ja izdodas izmērcēt un iesēt nepārplīsušas, tās tāpat nav dzīvotspējīgas, jo dīgļlapa izēsta. Miglot? Bet to varētu, kad pupiņas sadīgušas, nevis tad, kad tās vēl tikai zemē iesētas…”  Lora B. Madonas novadā

Siltā augsnē, kad temperatūra ap +20 °C, labas pupiņu sēklas sadīgst arī bez papildu mērcēšanas.

Dīgļlapas tām izēd dīgstu mušas kāpuri.

Miglošana šajā gadījumā patiešām nelīdzēs, tādēļ atliek audzēt pupiņas no dēstiem vai arī sēt lecektīs. Tās var būt arī ļoti vienkāršas – ar plēvi pārklāti loki no stieples vai lazdu un kārklu klūgām. Plēve nodrošinās straujāku augsnes iesilšanu un vienlaikus pasargās dīgstus no mušas uzlidojuma.

Kad pupiņas būs nedaudz paaugušās, lecektis varēs noņemt.

