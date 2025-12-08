Kakao – kakao pupiņas dažādās pasaules valstīs 0
Salds baudas mirklis – tā bieži vien tiek raksturots populārais kakao dzēriens. Bet vai ir godīgi uzskatīt, ka kakao ir tik vien kā salds dzēriens? Ir vērts zināt, ka kakao, kas nāk no dažādām valstīm, piemīt unikāli garšas profili, kas noteikti iepriecinās un pārsteigs ne tikai saldummīļus, bet arī prasīgus gardēžus. Kuras valsts ražoto kakao ir vērts nobaudīt? Kas jums būtu jāzina par dažādās valstīs audzētām kakao pupiņām, to kvalitāti, garšu kombinācijām un iegūstamo dzērienu? Iepazīsim daudzveidīgās un atšķirīgās kakao garšas kopā.
Kur tiek audzētas kakao pupiņas?
Kakao ir dzēriens, kas tiek baudīts visā pasaulē. Bet vai kakao pupiņas iespējams audzēt jebkurā vietā uz pasaules? Atbilde ir “nē”. Piemēram, Eiropā kakao pupiņas netiek audzētas nepiemēroto laikapstākļu dēļ. Kakao audzē eksotiskās valstīs, un tām jāmēro garš ceļs, līdz tas nonāk mūsu tasītē. Viss sākas ar kakao koku, kura nosaukums ir Theobroma – tas dabiski aug tropiskajos mežos Centrālamerikā un Dienvidamerikā. Kakao koka augšanai nepieciešams karsts un mitrs klimats. Ideālos apstākļos kakao koks vidēji gadā spēj saražot 30–40 kakao pākstis, un katrā pākstī ir aptuveni 20–50 kakao pupiņu.
Lai gan kakao koka saknes meklējamas Amerikas tropu mežos, mūsdienās kakao audzē 40–50 miljoni kakao audzētāju vairāk nekā 50 pasaules valstīs. Lielākais kakao ražotājs ir Kotdivuāra (Ziloņkaula Krasts), kas nodrošina trešdaļu no pasaules kopējā apjoma. Kakao plaši audzē un ražo arī Ganā, Indonēzijā, Kamerūnā, Brazīlijā, Ekvadorā, Meksikā, Peru un Dominikānas Republikā. Tomēr ne visi kakao ir identiski. Kvalitāte, garša, aromāts un konsistence ievērojami atšķiras. Tāpēc noskaidrosim, kuros pasaules stūros tiek ražots kakao, kas pārsteigs un iepriecinās jūsu garšas kārpiņas ar izcilām garšām.
Foto (pexels.com)
6 kakao audzētājvalstis, kuras jums vajadzētu iepazīt
Labākās kakao audzētājvalsts noteikšana ir sarežģīts process, jo garšu ietekmē daudzi faktori – pupiņu šķirne, klimats, audzēšanas metodes, kopšana un atbilstoša apstrāde. Tomēr zemāk pieejams saraksts ar sešām valstīm, kuras ir pazīstamas ar īpaši augstas kvalitātes kakao, kam piemīt izteiksmīgas garšas.
- Madagaskara
Kakao, ko audzē nelielās saimniecībās Madagaskarā, ir slavens visā pasaulē. Šai valstij raksturīgais unikālais klimats un augsnes īpašības nodrošina izcilu garšas profilu. Madagaskarā audzētajam kakao piemīt neliels rūgtums, tāpēc tas ir ideāli piemērots veselīgas un gardas šokolādes pagatavošanai vai kakao izstrādājumiem ar minimālu cukura vai saldinātāju piedevu, vai arī bez tiem.
- Ekvadora
Ekvadorā audzētais kakao ir pasaulē pazīstams ar savu atšķirīgo garšas profilu un izsmalcināto aromātu. Šajā valstī aug unikāla kakao šķirne – Arriba. Pateicoties Ekvadoras bagātajai vēsturei un pieredzei kakao ražošanā, tās kakao tiek uzskatīts par vienu no labākajiem pasaulē. Tam piemīt zemes aromāts, ko papildina ziedu, augļu un riekstu garša.
- Venecuēla
Venecuēlā audzētais kakao bieži vien tiek uzskatīts par vienu no labākajiem pasaulē. Pupiņas tiek audzētas kuplos mežos, kas rada ideālus audzēšanas apstākļus. Lai nodrošinātu kvalitāti, lauksaimnieki ar lielām rūpēm novāc ražu un veic to apstrādi. Venecuēlas kakao piemīt žāvētu augļu un riekstu nianses, ko papildina maigs pikantums.
- Dominikānas Republika
Dominikānas Republika ir viena no lielākajām bioloģiskā kakao ražotājām pasaulē. Daudzi mazie lauksaimnieki joprojām izmanto tradicionālās audzēšanas metodes. Interesanti ir tas, ka šeit kakao tiek audzēts citrusaugļu, banānu un avokado koku ēnā, kas piešķir kakao dzīvīgu un dabisku garšu. Dominikānas kakao parasti ir nedaudz rūgtāks un ar maigu skābumu.
- Papua–Jaungvineja
Papua–Jaungvinejā atrodamas vienas no unikālākajām un aromātiskākajām kakao pupiņām. Atšķirībā no citām valstīm, šeit kakao tiek tradicionāli žāvēts pie atklātas uguns, nevis saulē. Šis neparastais žāvēšanas process piešķir kakao izteiktu dūmu aromātu.
- Peru
Peru audzētajam kakao piemīt neticami daudzveidīga garšu buķete, jo dažādiem reģioniem ir raksturīgi augsnes un klimata apstākļi. Peru ir ideāli piemērota vide augstas kvalitātes kakao pupiņu audzēšanai. Peru audzētais kakao ir pazīstams ar augļainu, atsvaidzinošu un viegli skābenu garšu, kā arī maigām un aromātiskām notīm.
Gardā kakao priekšrocības – jūsu garšas kārpiņām un veselībai
Ir lietderīgi izcelt tās valstis, kurās tiek audzēts augstas kvalitātes kakao ar izcilām garšām. Svarīgi saprast, ka tasīte izsmalcināta kakao nav tikai baudījums garšas kārpiņām, vai silts kārums vēsiem vakariem. Augstas kvalitātes kakao, kas tiek rūpīgi audzēts un apstrādāts, ir labvēlīgs veselībai. Un, protams, tasīte garda kakao var kļūt par jūsu laimes eliksīru. Tātad, varbūt pienācis laiks izbaudīt tasīti garda kakao no Madagaskaras vai Peru?
Kopsavilkums:
- Kakao pupiņas aug tikai tropu reģionos, un to garšu ietekmē klimats, augsne, šķirne un apstrāde; lielākie ražotāji ir Kotdivuāra, Gana un Indonēzija.
- Augstas kvalitātes kakao īpaši izceļas tādās valstīs kā Madagaskara, Ekvadora, Venecuēla, Dominikānas Republika, Papua–Jaungvineja un Peru – katrai no tām raksturīgs unikāls garšas profils.
- Kakao no dažādiem reģioniem var būt rūgtenāks, augļaināks, riekstaināks vai pat ar dūmu aromātu, atkarībā no audzēšanas un žāvēšanas metodēm.
- Rūpīgi audzēts kakao ne tikai sniedz izcilu garšas pieredzi, bet arī ir labvēlīgs veselībai un var kļūt par īpašu baudas mirkli ikdienā.