Visi gardumi vienā traukā: paprikas, pupiņu un spinātu salāti 0

LA
18:45, 4. decembris 2025
Receptes

Autors: Lelde Jaudzema / Praktiskais Latvietis

Paprika ir viena no populārākajām dārzeņu kultūrām, ko izmanto visā pasaulē. Sarkanajai paprikai ir vissaldākā garša, dzeltenajai vidēji salda, bet zaļajai paprikai neitrālāka garša ar nelielu rūgtumiņu.

Sastāvdaļas

400 g konservētu balto pupiņu
1 sarkanais sīpols
1 sarkanā paprika
4 tomāti
125 g spinātu
2 ēdamkarotes olīveļļas
2 ēdamkarotes citrona sulas
1,5 tējkarotes cukura
sāls, melnie pipari

Pagatavošana

Sīpolu sagriež plānās ripiņās, iztīrītu papriku gabaliņos. Tomātus sagriež daiviņās. Spinātus saplucina.

Lielā bļodā samaisa pupiņas, sīpolu, papriku, tomātus un spinātus. Mērcei bļodiņā sakuļ olīveļļu, citrona sulu un cukuru, gatavo mērci pārlej salātiem un rūpīgi samaisa. Pieber sāli un piparus. Salātus liek bļodiņās un pasniedz.

Der zināt!

Paprika ir ļoti veselīgs dārzenis. To lietojot uzturā, organismu var bagātināt ar dažādiem vitamīniem un minerālvielām. Paprika ir īpaši bagāta ar C vitamīnu, kas stiprina imūnsistēmu un uzlabo ādas veselību.

Sarkanā paprika ir bagāta ar beta-karotīnu (A vitamīns), tas darbojas kā spēcīgs antioksidants, jo aizsargā šūnas no bojājumiem.

Paprikā ir maz kaloriju (20–30 kcal 100 gramos), tāpēc šis dārzenis ir lieliska izvēle, ja domājat par veselīgu svaru. Īpaši bagāts ar šķiedrvielām, kas uzlabo gremošanu.
Šie dārzeņi bagāti arī ar magniju, kas atbalsta muskuļu un nervu sistēmas darbību, un tikpat svarīgo kāliju, kas svarīgs sirds veselībai.

Ar savām patīkamajām garšas niansēm ir lielisks sabiedrotais dažādos ēdienos.

