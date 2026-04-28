Izslauca kā govi! Precējies kaimiņš apvārdo Aleksandru, kura uz sava vārda viņa dēļ paņem 30 000 eiro kredītus un vairākus kustamos īpašumus līzingā 0
Mīlestības dēļ cilvēki dara trakas lietas, tas nu ir skaidrs. Diezgan ekstremālu ceļu ir izvēlējusies iet arī kāda sieviete no Jēkabpils, kura mīlestības vārdā nu ir parādos līdz ausīm.
Aleksandra, kura vērsusies pie raidījuma “Bez Tabu” komandas, stāsta, ka vīrietis, sauksim viņu par Lauri, ir aptinis viņu ap pirkstu – sākumā uzmeties viņai par mīlnieku, bet pēc tam apvārdojis viņu ņemt ātros kredītus 30 000 eiro vērtībā. Papildus naudas kredītiem, sieviete uz sava vārda iegādājusies arī kustamo īpašumu.
Lauris ar savu ģimeni – bērniem un sievu – pērn ievācās Aleksandrai kaimiņos. “Viņš aplidoja, teica, ka esmu īpaša sieviete un ka nožēlo, ka nav saticis mani pirms pieciem gadiem, pirms apprecējās. Sanāk, ka viņš pie manis piestaigāja,” “Bez Tabu” stāsta sieviete.
Iemantojot Aleksandras uzticību, vien dažus mēnešus vēlāk Lauris pierunājis viņu paņemt kredītus. Sākumā viņš naudu viņai atdevis, bet pēcāk situācija krasi mainījusies. Vienlaikus Lauris pierunājis arī viņu uzņemties līzinga saistības par divām lietotām automašīnām un diviem “iPhone” telefoniem.
“Bez Tabu” izdevās ar Lauri sazināties, bet viņš savu vainu noliedz un teic, ka Aleksandra viņu šantažējot. “Aptīrītā” sieviete ir vērsusies Valsts policijā, kurā ir uzsākta izmeklēšana.
