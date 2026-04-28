Paaugstināts asinsspiediens? Šo darbību nekādā gadījumā nedari tūlīt pēc pamošanās – tas var beigties slikti 4
Cilvēki ar paaugstinātu asinsspiedienu, visticamāk, zina par pamata piesardzības pasākumiem – sāls patēriņa samazināšana, pietiekams miegs, fiziskās aktivitātes un recepšu medikamentu lietošana var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu. Taču, viena vienkārša ikdienas rīta darbība var paaugstināt asinsspiedienu un radīt nevēlamus simptomus!
Cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts asinsspiediens, nevajadzētu pēkšņi celties no gultas tūlīt pēc pamošanās, īpaši, ja lietojat antihipertenzīvus medikamentus.
Tā vietā cilvēkiem ir jāceļas no gultas ļoti pakāpeniski: vispirms vienu vai divas minūtes apsēdieties uz gultas malas, lai izvairītos no reiboņa, vājuma vai pat ģībšanas. Šie simptomi rodas īslaicīgas spiediena pazemināšanās dēļ, ko izraisa traucēta venozā attece, kas nozīmē, ka sirdī atgriežas mazāk asiņu nekā parasti.
Ko vēl nevajadzētu darīt tūlīt pēc pamošanās?
Papildus tam ir arī citas lietas, no kurām vajadzētu izvairīties tūlīt pēc pamošanās. Saskaņā ar kardiologu teikto, cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu vajadzētu izvairīties no jebkādām intensīvām fiziskām aktivitātēm uzreiz. Tas ietver skriešanu, svaru celšanu, augstas intensitātes intervāla treniņus un citus intensīvus vingrinājumus.
Speciālisti norāda, ka asinsspiediens strauji paaugstinās pēc pamošanās diennakts ritmu, simpātiskās nervu sistēmas aktivitātes palielināšanās un hormonālo izmaiņu dēļ. Šis dabiskais rīta spiediena pieaugums var palielināt slodzi uz sirds un asinsvadu sistēmu, palielinot sirds pārslodzes, aritmiju vai citu komplikāciju risku, īpaši cilvēkiem ar nekontrolētu hipertensiju, sirds slimībām vai lietojot noteiktus medikamentus.
Pēc pakāpeniskas piecelšanās no gultas vispirms cilvēkiem vēlams iedzert ūdeni, lietot zāles un pēc 30–60 minūtēm sākt ar vieglām aktivitātēm, piemēram, stiepšanos vai lēnu pastaigu.
Paaugstināts asinsspiediens parasti neizraisa simptomus, ja vien tas nav ļoti augsts, tāpat kā zems asinsspiediens. Speciālisti uzsver, ka bieži vien pacienti nemeklē medicīnisko palīdzību, jo neizjūt simptomus, taču laika gaitā paaugstināts asinsspiediens var bojāt orgānus. Tāpēc ir svarīgi regulāri konsultēties ar savu ārstu.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.