16 gadus veci vēlētāji – vai tas var kļūt par risku vēlēšanu rezultātiem?
Vai jauniešiem būtu jāļauj piedalīties vēlēšanās jau no 16 gadu vecuma? Galvenos riskus TV24 raidījumā “Ziņu Top” nosauc jauniešu Saeimas prezidija pārstāvis Ernests Gustavs Mikuts.
Viņš skaidro, ka, atļaujot jauniešiem balsot, īpaši tiem, kuri vēl nav pietiekami nobrieduši un izveidojuši savus politiskos uzskatus, pastāv risks, ka vēlēšanu rezultāti var tikt ietekmēti, jo jaunieši ir vieglāk ietekmējami.
Tāpat Mikuts atzīst, ka mākslīgais intelekts skolās ir krietni samazinājis nepieciešamību pēc kritiskās domāšanas, tāpēc viņš aicina rūpīgi izvērtēt visus iespējamos riskus.
