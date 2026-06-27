Foto: Andrejs Vasjukevičs

Kas notiks ar “Goru”? Kultūras ministrs pēc tikšanās pauž optimismu 0

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LETA
18:42, 27. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Kultūras ministrs Nauris Puntulis reģionālajā vizītē Latgalē tikās ar Daugavpils teātra un Rēzeknes pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu vairākus kultūras nozarei svarīgus jautājumus. Vizītes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta koncertzāles “Gors” turpmākajai attīstībai un pārvaldībai.

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Kā norāda ministrijā, Puntulis piektdien, 26. jūnijā, devās uz Latgales reģionu, lai tiktos ar reģiona kultūras un mediju jomas pārstāvjiem un spriestu par aktualitātēm nozarē.

Ministrs apmeklēja Daugavpils teātri, kur tikās ar teātra valdi – Oļegu Šapošņikovu un Ritu Strodi. Tikšanās laikā tika spriests par teātra nākotnes iecerēm, kā arī ministra 25. jūnijā izdoto rīkojumu, kas ministrijai, tās padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām nosaka nepieļaut krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar iestāžu funkciju veikšanu, tai skaitā nelietot krievu valodu iestādes reklāmās, oficiālajās tīmekļvietnēs, atbalstītajos vai īstenotajos projektos vai organizētos starptautiskos pasākumos.

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Ministrs teātra vadībai atkārtoti apliecināja, ka arī izrādes dramaturģiskais materiāls krievu valodā ir vērtējams kā radošā darba oriģināls un uz to rīkojumā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi.

Tāpat sestdien ministram notika tikšanās ar Rēzeknes domes priekšsēdētāju Jāni Tutinu (“Kopā Latvijai”/LPV) un domes pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par SIA “Austrumlatvijas koncertzāle “Gors”” un tās turpmāko pārvaldīšanas modeli.

“Šodien tiekoties ar Rēzeknes pašvaldības vadītāju un pārstāvjiem, prieks par abpusējo sapratni, ka “Gors” nozīme sabiedrības noturībā ir ne vien Rēzeknes, bet visas Latgales jautājums. Tas dod pamatu optimismam, ka šo jautājumu izdosies atrisināt jau tuvākajā laikā,” teica Puntulis.

Ministrs apmeklēja arī koncertzāli, kur notika tikšanās ar koncertzāles vadītāju Ilonu Rupaini.

Tāpat kultūras ministrs apmeklēja Latvijas Sabiedriskā medija Latgales studiju Daugavpilī, Vienības namu un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu.

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