Kas par šovu! Magones kavalieri sacenšas par sievietes uzmanību – viens zīmē, otrs gatavs masēt… 0
“Slavenības. Bez filtra” dalībnieces Magones lauku un mīlas nometnē viņas draudzenes uzdod pārbaudījumu kavalieriem — Edgaram un Andrim.
Kamēr Magone kopā ar draudzenēm pucējas un viegli klačojas virtuvē, abi kungi ārā lauž galvu — kā gan pārsteigt sirdsdāmu, lai tieši viņa pārsteigums būtu tas, kas iekaros Magones sirdi.
Edgars uzdevumam pieiet radoši un ar apdomu. Viņš sētā sāk veidot sirds formas zīmējumu — ar dēli un krītu zālē. “Varbūt vajadzēs plašāk taisīt, lai sanāk kā sirsniņa” viņš domīgi nosaka, zīmējot kontūras. Viss top bez steigas, bet ar redzamu rūpību, un jau pēc brīža dārzā redzama liela, skaista sirds.
Tikmēr Andrītis ir izvēlējies citu pieeju – viņš nolēmis Magoni pārsteigt ar masāžu sētas vidū. Kad viss ir sagatavots, Magone kopā ar draudzenēm dodas novērtēt abu kavalieru pārsteigumus. Pirmais savu pārsteigumu steidz atrādīt Edgars. Ar nelielu satraukumu balsī viņš saka: “Magone, nāc, stāvi šeit — sirsniņas vidū.” Edgars nostājas aiz Magones malkas sirds vidū un abi sāk griezties uz riņķi.
Lai gan pārsteigums patiešām ir mīļš un romantisks, Magones draudzenes aizrāda, ka zāli jau gan varēja nopļaut, lai sirdsdāmai būtu vieglāk griezties uz rinķi. “Tāds ir mans pārsteigums – stāvēt sirsniņas vidū,” saka Edgars un Magone un viņas draudzenes pauž, ka tas ir skaisti. Magone pateicas Edgaram par izdomu: “Paldies, ļoti mīļi un ļoti jauki.” Tikmēr otrs kavalieris Andrītis visu notiekošo vēro ar akmens seju un pacietīgi gaida savu kārtu, kad varēs atrādīt savu pārsteigumu.
Aizkadrā Magone neslēpj savu sajūsmu par Edgara pārsteigumu. “Tāds mazs nieciņš, bet dienai cita garša, ir forši, ir smuki un stilīgi. Arī mazas lietas dienu izskaistina,” spriež Magone.