“Kas tā par murgainu preču zīmi? Kāpēc tāda eksistē?” Centrāltirgus pārvēršas par skumju ieskrietuvi 0
Daudzās Eiropas pilsētās vēsturiskie tirgi sen vairs nav tikai vieta, kur pirkt pārtiku – tie kļuvuši par pilnvērtīgiem tūrisma objektiem, kur cilvēki dodas ne tikai iepirkties, bet arī izbaudīt vietējo kultūru, gastronomiju un atmosfēru. Tirgi Barselonā, Florencē vai Lisabonā ir kļuvuši par pilsētas vizītkarti – sakārtota vide, vietējie produkti, skaidra koncepcija un piedāvājums, kas piesaista gan vietējos, gan tūristus.
Arī Rīgas Centrāltirgus teorētiski pēc plāna ir viens no šādiem objektiem – teritorija pārsniedz 100 tūkstošus kvadrātmetru, un tas ik dienu piesaista tūkstošiem apmeklētāju. UNESCO iekļāvusi to pasaules mantojuma sarakstā kopā ar Rīgas vēsturisko centru, uzsverot tā arhitektūras un vēsturisko nozīmi.
Tomēr pēdējos gados arvien biežāk izskan kritika, ka tirgus potenciāls netiek izmantots. Movērojams, ka tirgotāju skaits samazinās. Daļai apmeklētāju rodas sajūta, ka tirgus vide kļūst arvien neskaidrāka – sortiments dažviet ir grūti saprotams, parādās ar vietējo tradīciju maz saistītu preču, bet atsevišķās vietās dominē uzraksti kirilicā un piedāvājums ar izteiktu austrumu virziena noskaņu.
Tādējādi rodas paradokss – kamēr citās valstīs vēsturiskie tirgi kļūst par pilsētu lepnumu un tūrisma magnētu, Rīgā arvien biežāk dzirdamas bažas, ka Centrāltirgus pamazām zaudē savu identitāti un pievilcību. Lūk, komentāru izlase.
Ņemot vērā kā izkropļoja tirgu, tagad viss nostājas savās vietās
— Kristaps (@atheist_from_lv) March 14, 2026
Lai normāls krievs var kvalitatīvi piesist seju. Ja pareizi atceros, Ušakovs šo atklāja kopā ar kaut kādiem brālīgajiem uzņēmējiem. Es jau toreiz izteicu iebildumus, bet mani pat latvieši nofašistoja toreiz 😇
— Armands (@thearmi) March 14, 2026
Šodien bildēts.
— Dāvis Viļums (@DavisVilums) March 14, 2026
Man patīk, kā, lai maskētu to, ka nu par visām varītēm jāieliek kr. val. (jo "Рига-то наш город"), pielikuši arī japāņu katakanu un ķīniešu/japāņu logogrammu. Ķip, "meždunarodnaja lavočka, čo vi tut, latiši!"
— Purvs (@Purvmals) March 14, 2026
Mazākumtautības pārstāvju svētais eleksīrs 🙌🙄
— Jānis S (@jan1lv) March 14, 2026
Patiesībā, tirgu var pat slēgt. Nebūs daudzi, kas to pamanīs. Tik vien ir kā mūžīgs skandālu objekts.
— Ģirts (@irts1) March 14, 2026
Kad tu pēdējo reizi biji tirgū, es šodien un vēl sartiku @VentsAKrauklis tirgus ir ļoti perspektīva viet, pārvalda to tikai cikvēki, kuri no tā neko nejēdz.
— Filips (@Rajevskis) March 14, 2026
Gadus padsmit atpakaļ tas bija tūrisma objekts. Pati esmu sev zināmus ārzemniekus turp sūtījusi. Nezinu, kā tagad. Bet Centràlais tirgus sen vairs nav tas. Ja cepelīnos izbūvē šmotku kioskus..
— Kaija Skujiņa 🇱🇻 ❤ 🇪🇪 🇱🇹 🇺🇦 (@KaijaSkujina) March 14, 2026
Pirmkārt jau tirgum nav jābūt pašvaldības iestādei, nav gluži 1969. gads
— Aigars Prūsis 🇱🇻 (@Prusis) March 14, 2026
Es skatos objektīvi. Un esmu pozitīvi noskaņots.
— Vents A Krauklis (@VentsAKrauklis) March 14, 2026
Arī ārzemnieki nu jau rausta plecus, kas te ko redzēt…😒😔
— NK🇱🇻🇺🇦 (@NeilaKrave) March 14, 2026
Nu, ķīnieši to tik vien dara, kā staigā ap to bodi un fočē. 😁 Lai parādītu savējiem ..laikam.
— My name (@B_Inga) March 14, 2026