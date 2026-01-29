SIA &#8220;Rīgas nami&#8221; pārstāve Dita Vīndedze (priekšplānā) Rīgas Centrāltirgū (RC), kura laikā ārvalstu eksperti &#8211; pilsētplānotāji un arhitekti apmeklē tirgu, lai izstrādātu attīstības priekšlikumus Rīgas vēsturiskajam centram, īpašu uzmanību pievēršot RC un tā pieguļošajām teritorijām.
SIA “Rīgas nami” pārstāve Dita Vīndedze (priekšplānā) Rīgas Centrāltirgū (RC), kura laikā ārvalstu eksperti – pilsētplānotāji un arhitekti apmeklē tirgu, lai izstrādātu attīstības priekšlikumus Rīgas vēsturiskajam centram, īpašu uzmanību pievēršot RC un tā pieguļošajām teritorijām.
Foto. LETA/Paula Čurkste

Centrāltirgus pārvērtīsies par ko ekskluzīvu vai izzudīs? Nomnieki stresā par savu nākotni 0

LETA
8:00, 29. janvāris 2026
Ziņas Ekonomika

Virkne tirgotāju ir neapmierināti ar būtisku nomas maksu kāpumu Rīgas Centrāltirgū, vēsta “Latvijas Avīze”. Nomas maksas kāpums atsevišķās tirgus vietās, piemēram, Gastronomijas paviljonā, sasniedz pat 79%, vēsta laikraksts. Citos paviljonos nomas cenas pieaugums ir zemāks.

Kokteilis
Ziemas mokas ir smagas. 5 zodiaka zīmes, kas aukstumu necieš ne acu galā
“Un es nejokoju!” Opozicionārs atklāj negaidītu versiju par Putina pēcteci
FOTO. Tuvākajām naktīm – dzeltenais brīdinājums! Bargās prognozes grasās piepildīties; februāris būs sveloši auksts 12
Lasīt citas ziņas

Savukārt ābolu audzētājs no Bauskas puses Vladimirs Fišers stāstījis, ka zemnieki uzrēķinu nav saņēmuši, un viņš dzirdējis, ka “lauksaimnieki tikšot saudzēti”.

Vairāki nomnieki apvienojušies kopīgā protestā, sagatavojot kolektīvu vēstuli Rīgas domei un Centrāltirgus vadībai, cerot uz situācijas pārskatīšanu un dialogu.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Tad ko tur darīs Rinkēvičs un Siliņa? Kopumā ļoti nepieklājīgi tas izskatās.” Politiķi priecāsies Olimpiskajās spēlēs par valsts naudu
Aicina veikt pensijas pārrēķinu! VSAA brīdina par telefonkrāpniekiem, kas uzdodas par viņu darbiniekiem
Kokteilis
Pēc ilgāka klusuma Kristaps Strūbergs dod par sevi ziņu – viņš atklāj, kur bija pazudis
Līdz šim gan nekāda atbilde vai reakcija no atbildīgajām amatpersonām neesot saņemta.

Tirgus pārvaldnieks SIA “Rīgas nami” jauno cenrādi skaidro ar vispārējo inflāciju, kā arī investīcijām tirgus attīstībā. “Nomas maksa Rīgas Centrāltirgū nav mainījusies vairākus gadus, tikmēr inflācija un, līdz ar to arī uzturēšanas izdevumi, pieaug ik gadu,” cenu izmaiņas skaidrojis “Rīgas namu” pārstāvis Jānis Bunte. Pēc viņa vārdiem, lielākajai daļai jeb aptuveni 80% Centrāltirgus nomnieku nomas maksas pieaugums esot mērens – līdz 10% salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, bet daļai nomnieku maksas apmērs neesot mainījies.

Būtiskākās izmaiņas skārušas atsevišķu paviljonu noliktavu telpu nomas maksu apmēru,

kas saistīts ar vienotas cenu politikas ieviešanu visos paviljonos, kas dažviet ir radījis lielu kāpumu. Piemēram, Gaļas paviljona noliktavu telpu nomas maksa tiek celta no 9,40 eiro/m² uz 11,85 eiro/m² (+26,1%), Gastronomijas paviljona noliktavas telpas – no 9,40 eiro/m² uz 14,07 eiro/m² (+49,7%).

Kopš 2022. gada novembra četras Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” ir apvienotas zem nosaukuma “Rīgas nami”. 2024. gadā “Rīgas nami” strādāja ar 27,5 miljonu eiro apgrozījumu un 178 650 eiro zaudējumiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Viena kafejnīca jau ir ciet…” Rīgas Centrāltirgū gaidāms anormāls nomas maksas un cenu kāpums
TV24
Tā nebūs vairāk tikai tirgus zona: palēnām iezīmējas aina, kā pēc četriem gadiem būs izmainīts Centrāltirgus
Kas tāds tiek pārdots Centrāltirgū decembrī? Rīdzinieki pārsteigti par redzēto
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.