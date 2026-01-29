Centrāltirgus pārvērtīsies par ko ekskluzīvu vai izzudīs? Nomnieki stresā par savu nākotni 0
Virkne tirgotāju ir neapmierināti ar būtisku nomas maksu kāpumu Rīgas Centrāltirgū, vēsta “Latvijas Avīze”. Nomas maksas kāpums atsevišķās tirgus vietās, piemēram, Gastronomijas paviljonā, sasniedz pat 79%, vēsta laikraksts. Citos paviljonos nomas cenas pieaugums ir zemāks.
Savukārt ābolu audzētājs no Bauskas puses Vladimirs Fišers stāstījis, ka zemnieki uzrēķinu nav saņēmuši, un viņš dzirdējis, ka “lauksaimnieki tikšot saudzēti”.
Vairāki nomnieki apvienojušies kopīgā protestā, sagatavojot kolektīvu vēstuli Rīgas domei un Centrāltirgus vadībai, cerot uz situācijas pārskatīšanu un dialogu.
Tirgus pārvaldnieks SIA “Rīgas nami” jauno cenrādi skaidro ar vispārējo inflāciju, kā arī investīcijām tirgus attīstībā. “Nomas maksa Rīgas Centrāltirgū nav mainījusies vairākus gadus, tikmēr inflācija un, līdz ar to arī uzturēšanas izdevumi, pieaug ik gadu,” cenu izmaiņas skaidrojis “Rīgas namu” pārstāvis Jānis Bunte. Pēc viņa vārdiem, lielākajai daļai jeb aptuveni 80% Centrāltirgus nomnieku nomas maksas pieaugums esot mērens – līdz 10% salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, bet daļai nomnieku maksas apmērs neesot mainījies.
kas saistīts ar vienotas cenu politikas ieviešanu visos paviljonos, kas dažviet ir radījis lielu kāpumu. Piemēram, Gaļas paviljona noliktavu telpu nomas maksa tiek celta no 9,40 eiro/m² uz 11,85 eiro/m² (+26,1%), Gastronomijas paviljona noliktavas telpas – no 9,40 eiro/m² uz 14,07 eiro/m² (+49,7%).
Kopš 2022. gada novembra četras Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” ir apvienotas zem nosaukuma “Rīgas nami”. 2024. gadā “Rīgas nami” strādāja ar 27,5 miljonu eiro apgrozījumu un 178 650 eiro zaudējumiem.