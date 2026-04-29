Kas Tuapsē tāds īpašs, ka tā kļuvusi par pastāvīgu ukraiņu mērķi. Kāds tai sakars ar Krimu – skaidro eksperts 9

20:31, 29. aprīlis 2026
Ukrainas Aizsardzības spēki turpina dot triecienus “daudzcietušajai” Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcai (NPR). Šādu uzbrukumu regularitāte un efektivitāte liecina par kritiskām problēmām Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmā.

Par to raidījumā “Hromadske radio” pastāstīja eksperts Mihailo Gončars. Viņš norādīja, ka naftas objekta rajonā no pretgaisa aizsardzības faktiski ir palikušas tikai mobilās uguns grupas, kas nespēj efektīvi pretoties intensīviem bezpilota lidaparātu (BPLA) uzbrukumiem.

Pēc eksperta teiktā, iepriekš tika iznīcinātas radiolokācijas stacijas Krimā un Melnās jūras piekrastē. Tas ir ievērojami samazinājis Krievijas pretgaisa aizsardzības spējas laikus pamanīt mērķus. Rezultāts ir acīmredzams: viena no triecieniem laikā Tuapses NPR tika fiksēti aptuveni desmit trāpījumi.

Gončars uzsvēra, ka šis uzņēmums galvenokārt ir orientēts uz degvielas eksportu. Ņemot vērā atkārtotos Ukrainas uzbrukumus, kā arī citu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu iznīcināšanu, agresorvalsts var saskarties ar kritisku energoresursu deficītu.

Jāatzīmē, ka pēc kārtējiem triecieniem Tuapsē tika izsludināts ārkārtas stāvoklis un pilsētā tika pārtraukta ūdens padeve. Uz šī fona Kremļa vadītājs Putins pirmo reizi ir komentējis situāciju Tuapsē.

