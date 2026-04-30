ASV komercreisa lidmašīnā virs lidostas ietriecies drons

7:40, 30. aprīlis 2026
ASV komercreisa lidmašīnas pilots trešdien pavēstīja, ka viņa lidmašīnā var būt ietriecies drons simtiem metru augstumā, kad lidmašīna gatavojās nosēsties lidostā.

Ierakstītā saruna starp gaisa satiksmes kontroles torni Sandjego lidostā un aviosabiedrības “United Airlines” lidmašīnu “Boeing 737” liecina, ka pilots bija pārliecināts par lidmašīnas nonākšanu kontaktā ar nelielu bezpilota lidaparātu.

Incidents notika ap plkst. 8.30 (plkst. 19.30. pēc Latvijas laika) pusotru stundu pēc izlidošanas no Sanfrancisko, kad lidmašīna lidoja apmēram 900 metru augstumā.

“Tas bija tik mazs, ka es nevaru pateikt,” pilots sacīja gaisa satiksmes kontrolieriem, kas lūdza minēt detaļas par iespējamo drona triecienu. “Tas bija sarkans (..) tas bija spožs.”

“United Airlines” preses sekretārs apstiprināja ziņu par iespējami redzēto dronu, bet sacīja, ka tas nav nodarījis nekādus bojājumus. Lidmašīnā bija 48 pasažieri un seši apkalpes locekļi, un neviens netika ievainots.

“Lidmašīna droši nosēdās [Sandjego], un pasažieri normāli izkāpa no tās. Mūsu tehniskās apkopes komanda pēc lidmašīnas kārtīgas apskates nekonstatēja nekādus bojājumus,” sacīja aviosabiedrības preses sekretārs.

ASV Federālā aviācijas pārvalde (FAA) aizliedz dronu izmantošanu vairāk nekā 400 pēdu (122 metru) augstumā bez īpašas atļaujas. Dronu operatoriem jāizvairās no aizliegtās gaisa telpas, tai skaitā ap lidostām.

