Svarīgāk ir iekasēt sodus: advokāts skarbi par situāciju uz Latvijas ceļiem un absurdo loģiku

6:22, 30. aprīlis 2026
Latvijā jau vairākus gadus ceļu satiksmes negadījumu skaits ir liels, tāpat arī ir augsts bojāgājušo skaits. Par iespējamiem iemesliem TV24 raidījumā “Preses klubs” spriež zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks.

A. Zvejsalnieks norāda, ka dzīva policista klātbūtne ir ļoti būtiska, taču mūsu valstī šobrīd svarīgāk esot nevis sakārtot satiksmi, bet gan iekasēt sodus – tiek uzstādīti radari vai kameras vietās, kur satiksme ir slikti organizēta, tāpēc pārkāpumi notiek bieži.

Viņš piebilst, ka, ja kāds ar motociklu brauc ar ātrumu 160 km/h, viņš pēc nedēļas saņems sodu, jo pabraucis garām radaram. Taču, iespējams, brīdī, kad šis sods pienāks, vairs nebūs kam to maksāt, jo pēc nākamā līkuma cilvēks jau var būt gājis bojā.

A. Zvejsalnieks ir pārliecināts, ka ātrums tiktu samazināts, ja pretī brauktu trafarēta policijas automašīna, autovadītāji reaģētu uz tūlītēju klātbūtni.

