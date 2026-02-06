LA.LV lasītāja, iepērkoties Rīgas Centrāltirgū, saņēmusi informāciju no pārdevējas, ka tiks slēgts Gaļas paviljons. Noskaidrojam – kārtējās baumas vai patiesība?
Lasītāja Rēzija mums raksta: “Labdien! Biju Centrāltirgū iepirkties. Pārdevēja man teica, ka Gaļas paviljnos tikšot slēgts. Biju šokā! Ļoti ceru, ka tās ir tikai nepatiesas baumas.”
Lai noskaidrotu, vai tiešām Gaļas paviljons tiks slēgts, sazinājos ar “Rīgas namu” pārstāvi.
Uz laiku tiks slēgts laba mērķa vārdā
Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Bunte informē: “Rīgas Centrāltirgus šobrīd piedzīvo vērienīgas pārmaiņas, kas turpināsies līdz 2030. gadam, kad tirgus atzīmēs savu 100 gadu jubileju. Šajā laikā visi tirgus paviljoni pakāpeniski tiek atjaunoti – nostiprinātas jumta konstrukcijas, modernizētas inženierkomunikācijas un veikti citi nepieciešami darbi, lai saglabātu kultūrvēsturisko vērtību un nodrošinātu drošu, ērtu vidi tirgotājiem un apmeklētājiem.
Vienlaikus uzsveram, ka gaļas produktu tirdzniecība nepazudīs – tā tiks pārcelta uz blakus esošu paviljonu, kas pašlaik tiek remontēts un būs pielāgots gaļas tirdzniecībai.
Par Gaļas paviljona nākotnes funkcijām lēmumi vēl nav pieņemti. Rīgas dome sadarbībā ar SIA “Rīgas nami” šobrīd izvērtē dažādus attīstības scenārijus.
SIA “Rīgas nami” mērķis ir attīstīt Rīgas Centrāltirgu kā mūsdienīgu, kvalitatīvu un estētisku tirgu, kas vienlaikus saglabā eiropeisku un latvisku identitāti. Attīstība notiks pakāpeniski, sadarbojoties ar Rīgas pašvaldību, ievērojot tehniskos, kultūras mantojuma un ekonomiskos aspektus, kā arī iesaistot gan ekspertus, gan sabiedrību.”