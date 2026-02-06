“Biju šokā!” Baumas Centrāltirgū satrauc pircējus: vai tiešām tiks slēgts gaļas paviljons? 0
Sanija Bērziņa

Rīgas Centrāltirgus 2023. gada pavasarī
Rīgas Centrāltirgus 2023. gada pavasarī
FOTO: LA.lv
Sanija Bērziņa
8:30, 6. februāris 2026
Stāsti Izpēte

LA.LV lasītāja, iepērkoties Rīgas Centrāltirgū, saņēmusi informāciju no pārdevējas, ka tiks slēgts Gaļas paviljons. Noskaidrojam – kārtējās baumas vai patiesība?

Receptes
Kāpēc nekad nedrīkst mest pelmeņus verdošā ūdenī – atceries to beidzot uz visiem laikiem!
Kokteilis
Gudrie dzīvo Rīgā, seksīgie – Jūrmalā, bet dumjie…. MI atklāj, ko domā par cilvēkiem dažādās Latvijas pilsētās 53
TV24
Slaidiņš: Tas ir krievu izgudrojums, un ukraiņi šo piemēru lēnām pārņem
Lasīt citas ziņas

Lasītāja Rēzija mums raksta: “Labdien! Biju Centrāltirgū iepirkties. Pārdevēja man teica, ka Gaļas paviljnos tikšot slēgts. Biju šokā! Ļoti ceru, ka tās ir tikai nepatiesas baumas.”

Lai noskaidrotu, vai tiešām Gaļas paviljons tiks slēgts, sazinājos ar “Rīgas namu” pārstāvi.

Uz laiku tiks slēgts laba mērķa vārdā

CITI ŠOBRĪD LASA
VDD prognozē, ka var palielināties dronu izmantošana Eiropā terorisma nolūkos
TESTS. Ja atceries vismaz 11 no 13 lietām, ko mācīja pamatskolā, tavas smadzenes ir svaigākas par tevi pašu
Nemaz nedomā atslābt – sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās naktīs no jauna pastiprināsies sals

Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Bunte informē: “Rīgas Centrāltirgus šobrīd piedzīvo vērienīgas pārmaiņas, kas turpināsies līdz 2030. gadam, kad tirgus atzīmēs savu 100 gadu jubileju. Šajā laikā visi tirgus paviljoni pakāpeniski tiek atjaunoti – nostiprinātas jumta konstrukcijas, modernizētas inženierkomunikācijas un veikti citi nepieciešami darbi, lai saglabātu kultūrvēsturisko vērtību un nodrošinātu drošu, ērtu vidi tirgotājiem un apmeklētājiem.

Šobrīd Gaļas paviljons ir atvērts un tajā notiek tirdzniecība, taču, ņemot vērā tā tehnisko stāvokli, paviljonu plānots slēgt 2027. gada pavasarī.

Vienlaikus uzsveram, ka gaļas produktu tirdzniecība nepazudīs – tā tiks pārcelta uz blakus esošu paviljonu, kas pašlaik tiek remontēts un būs pielāgots gaļas tirdzniecībai.

Par Gaļas paviljona nākotnes funkcijām lēmumi vēl nav pieņemti. Rīgas dome sadarbībā ar SIA “Rīgas nami” šobrīd izvērtē dažādus attīstības scenārijus.

Vienlaikus ir skaidrs, ka arī pēc Centrāltirgus pārveides apmeklētājiem būs pieejams pilns ierasto produktu klāsts – dārzeņi, gaļa, zivis, konditorejas izstrādājumi un citi.

SIA “Rīgas nami” mērķis ir attīstīt Rīgas Centrāltirgu kā mūsdienīgu, kvalitatīvu un estētisku tirgu, kas vienlaikus saglabā eiropeisku un latvisku identitāti. Attīstība notiks pakāpeniski, sadarbojoties ar Rīgas pašvaldību, ievērojot tehniskos, kultūras mantojuma un ekonomiskos aspektus, kā arī iesaistot gan ekspertus, gan sabiedrību.”

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Centrāltirgus pārvērtīsies par ko ekskluzīvu vai izzudīs? Nomnieki stresā par savu nākotni
“Viena kafejnīca jau ir ciet…” Rīgas Centrāltirgū gaidāms anormāls nomas maksas un cenu kāpums
TV24
Tā nebūs vairāk tikai tirgus zona: palēnām iezīmējas aina, kā pēc četriem gadiem būs izmainīts Centrāltirgus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.