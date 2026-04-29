VIDEO. Vārnu ielas modālais filtrs pilnā godībā – ugunsdzēsēji “iepogāti”; netiek ne šurp, ne turp 0
Kaislības ap Vārnu ielas satiksmes modālo filtru, kā tagad moderni dēvē sotīklos, nerimst – un ne bez pamata. Kamēr teorijā “satiksmes mierināšana” izklausās pēc idilles, praksē Grīziņkalna šaurās ielas kļūst par izaicinājumu lauku lielgabarīta tehnikai.
Šīs nedēļas karstākais diskusiju punkts ir nevis estētika, bet gan elementāra drošība. Un šāda situācija radās jau šovakar, kurā ugunsdzēsēju auto tika “iepogāts” starp kokiem un betona puķupodiem, mēģinot tikt pa šo ielu cauri.
VUGD auto nācās veikt manevru, kas skaidri parāda – Eiropas pieredzes kopēšana bez vietējā mēroga izpratnes var beigties traģiski. Lūk, komentāru izlase.
Vārnu iela, modālais filtrs šovakar. pic.twitter.com/TOeRCGkfa8
— IngaK (@IngaK63809977) April 29, 2026
Brīnišķīgi…
Jebkas uz ceļa, ko nevaram apbraukt blīvi apdzīvotā pilsētvidē (daudzstāvu appbūve), nozīmē zaudētas minūtes kritiskos izsaukumos. Apbraucamās ielas var būt neizbraucamas (sastrēgumu un avāriju dēļ) – tad zaudētais laiks var nozīmēt cilvēku dzīvības. https://t.co/FinL4I7Vnq
— Liene Cipule (@LieneCipule) April 26, 2026
Vispār jau zīmes abās ielas pusēs, tas tā kā nevarētu būt pārsteigums ne operatīvajam ne kādam citam braucējam.
— Kristaps (@atheist_from_lv) April 27, 2026
Mani izbrīna četri ''guļošie policisti'' pēc kārtas trasē uz Stradiņiem Nometņu ielā. Reiz par šo jautāju NMPD šoferim, kurš bija neizpratnē par tādu ideju uz šīs ielas.
— Lauris Ērenpreiss (@Laurisrenpreis1) April 26, 2026
Starptautiskās vadlīnijas https://t.co/z8RsAp52Wz…
Te vairākkārt uzsvērts,ka pat gājēju prioritātes ielās nedrīkst bloķēt
NMP auto,ugunsdzēsēju,policijas piekļuvi.Tiek ieteikti noņemami vai paceļami stabiņi, apbraukšana,dizains ar operatīvā transporta izņēmumiem.
— Liene Cipule (@LieneCipule) April 29, 2026
Kas viņus ievēlēja?
— Guntis Rolis (@rolis_g) April 26, 2026
Skaidrs, ka nesaproti :D. Modālais filtrs ir betona puķu podi, kas izvietoti tā, lai nobloķētu jebkādu auto kustību tajā ielā. Martas video uztin 1:25 :).
— Arnolds Zvejnieks 🇱🇻 (@arnozvej) April 29, 2026
Visi jau tagad grib mazināt birokrātiju nevis vēl palielināt nepieciešamo saskaņojumu skaitu.
— Atis Artmanis (@AtisArtmanis) April 27, 2026