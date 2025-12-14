VIDEO. Ralfs Eilands negaidīti pārsteidz: šodien par viņa izpildīto “Queen” dziesmu runā visa Latvija 1

Pašmāju šovā “Pārdziedi mani” vakar Ralfs Eilands izpildīja “Queen” leģendāro dziesmu “Bohemian Rhapsody”.

Uzstāšanās vakarā Ralfs raksta: ““Mamāāā, ū-u-u-ū!” Neskaitāmas reizes dziedāts ar draugiem kā filmā “Wayne’s World”, šovakar kopā ar Rīgas Doma kora skolas gospeļkori. Paldies, un noliecu galvu Fredija un skatītāju priekšā! Ja no manis karaoke, tad tikai “Bohemian Rhapsody”. Sirsnīgs paldies par labajām ziņām! Priecāšos par atbalstu arī balsojumā!”

