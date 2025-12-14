Horoskopi no 15. līdz 21. decembrim. Iespējams, nāksies nest nelielu upuri lielāku sasniegumu vārdā 0
Auns
Ieklausies sevī, un tu sapratīsi, kā rīkoties. Otrdiena tevi iepriecinās ar labām ziņām. Ja ceturtdien saņemsi interesantu biznesa piedāvājumu, neatsakies, jo no tā, iespējams, būs atkarīga tava karjera tuvākajā nākotnē. Tavas idejas un skatījums uz dzīvi piesaistīs tev jaunus, patiesus draugus.
Vērsis
Šī nedēļa nesīs aktivitātes pieplūdumu profesionālajā jomā un radošajos meklējumos. Viss ritēs ļoti veiksmīgi, tomēr saglabā uzmanību, jo mainīgā veiksme var jebkurā brīdī pagriezties citā virzienā. Noteikti nevajadzētu kļūt iedomīgam. Piektdiena var izrādīties visai sarežģīta un nepatīkama, centies pabeigt iesākto un samazini saziņu līdz nepieciešamajam minimumam.
Dvīņi
Tava intuīcija ļaus tev aktīvi darboties, vienlaikus izvēloties vispiemērotākos virzienus, kur ieguldīt spēkus. Šonedēļ tu saņemsi papildu ienākumus, tevi aicinās uz randiņiem, tev atzīsies mīlestībā. Tu sapratīsi, ka piepildās tavi drosmīgākie sapņi un tiek atrasti risinājumi problēmām, kuras uzskatīji par bezizejas situācijām.
Vēzis
Nedēļa sola panākumus ideju un plānu īstenošanā. Atmet sīkumus un koncentrējies uz pašu galveno. Tagad tu vari spert jūtamu soli uz priekšu karjeras un labklājības jautājumos. Esi taktisks, bet vienlaikus korektā formā aizstāvi savas intereses, sazinoties ar vadību.
Lauva
Ja iespējams, šajās dienās mēģini izvairīties no kontaktiem ar priekšniecību, jo tas nesola patīkamus brīžus. Tu pašlaik esi kā nekad vērīgs un caurspīdīgi domājošs. Izmanto šo stāvokli daudzu jautājumu noskaidrošanai. Tu vari pārsteigt savus draugus un paziņas ar negaidītu rīcību, taču tas tikai piesaistīs tev uzmanību. Neķeries pie tūkstoš darbiem vienlaikus – tas novedīs vienīgi pie pārpūles.
Jaunava
Taviem mērķiem un iecerēm vajadzētu palikt apslēptiem no apkārtējiem, tad viss izdosies vislabākajā veidā. Nerunā lieku. Organizētība, pārdomātība un piesardzība – šīs īpašības tev būs īpaši nepieciešamas. Nedēļas vidū esi gatavs saprātīgiem kompromisiem. Brīvdienās tev veiksmīgi izdosies apvienot darbu ar atpūtu.
Svari
Šonedēļ centies izlabot sakrājušās kļūdas un neprecizitātes, kā arī izlīdzināt nelielos asumiņus attiecībās. Lielus darbus paspēsi paveikt vēlāk – tagad ir sīkumu laiks. Pievērs uzmanību sava izredzētā uzvedībai, iespējams, viņš kaut ko no tevis slēpj. Sestdiena var izrādīties negaidītu atklājumu un apskaidrību diena – daudzas problēmas atrisināsies, taču rezultāti ne vienmēr būs tādi, kādus vēlētos.
Skorpions
Nedēļa sola būt piesātināta un auglīga. Tu esi spēka un enerģijas pilns, tomēr neaizmirsti arī par atpūtu. Tu saņemsi ļoti izdevīgu piedāvājumu. Tieši tagad tev ir iespēja labi nopelnīt un pakāpties pa karjeras kāpnēm. Tevi gaida patīkamas ziņas, taču izturies saudzīgi pret savu veselību.
Strēlnieks
Šonedēļ ir svarīgi plānot savas darbības vismaz dažus soļus uz priekšu. Iespējams, tev parādīsies tieksme lidināties mākoņos un veidot iluzorus priekšstatus par savām spējām. Ja kaut kas neizdosies, tu vari sarūgtināties vairāk, nekā tas patiesībā būtu pelnījis. Skaties uz lietām reālistiskāk un paļaujies tikai uz sevi – tas ir ceļš uz panākumiem.
Mežāzis
Lai šonedēļ veiksmīgi īstenotu savus plānus, tev būs jāsavāc viss savs optimisms un jācenšas neļaut paša spītībai visu sabojāt. Tavi radinieki var justies aizvainoti, viņuprāt, nepietiekamas uzmanības dēļ no tavas puses, tāpēc centies būt maksimāli korekts saskarsmē ar viņiem. Turklāt ir īstais brīdis padomāt par svētku dāvanām. Ceturtdien un piektdien nesoli neko, jo solījumus būs grūti izpildīt. Brīvdienās centies bagātināt sevi ar jauniem iespaidiem.
Ūdensvīrs
Daudzu dzīvē svarīgu jautājumu risināšanu šobrīd noteiks vēlme atvieglot savu dzīvi un uzlabot materiālo stāvokli. Otrdien tevi var nosūtīt komandējumā. Trešdien atļauj sev iegādāties ko elegantu. Ceturtdien, iespējams, nāksies nest nelielu upuri lielāku sasniegumu vārdā. Brīvdienās tavi plāni var pēkšņi mainīties.
Zivis
Tevi gaida panākumi gan profesionālajā, gan personīgajā jomā. Šķiet, ka kāds ir nozadzis tavu sirdi. Nebaidies kļūt tuvāks un atklātāks – šī mīlestība ir abpusēja. Izpaud savas dabas radošo pusi, tā palīdzēs īstenot dzīvē visneparastākās ieceres. Brīvdienas pavadi kopā ar mīļoto cilvēku.