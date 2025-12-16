VIDEO. “Šī gada labākā Ziemassvētku reklāma!” Vai piekrīti soctīklotāju viedoklim? 0
Šogad par īsto Ziemassvētku reklāmu sensāciju kļuvis nevis kāds visiem zināms grands, bet gan franču veikalu ķēde “Intermarché”, kuras animācija “Nemīlētais” aizkustinājusi skatītājus visā pasaulē. Tas ir sirsnīgs stāsts par vientuļu vilku, kurš saprot, ka citi meža dzīvnieki ir draugi, nevis barība.
Video sākas ar mazu zēnu, kurš saņēmis vilka rotaļlietu un no tās baidās. Lai viņu nomierinātu, radinieks stāsta pasaku par pirmo vilku mežā, kuram neesot bijis neviena drauga. Pasaka pārtop animācijā: meža iemītnieki rotā Ziemassvētku egli, līdz ierodas pelēkais vilks, kas ar savu parādīšanos izklīdina pārējos. Vientuļš un sarūgtināts, viņš atkal dodas prom, līdz kāds bailīgs ezītis saņemas ierosināt, ka varbūt problēma ir tajā, ka vilks mēdz apēst savus potenciālos draugus.
Vilks apjūk: “Es esmu vilks. Ko tad man ēst?” Ezis piedāvā alternatīvu — dārzeņus, ogas, sēnes. Seko sirsnīga un humoristiska montāža, kurā vilks savā meža namiņā pēta veģetāras receptes un izmēģina gatavot dažādus augu ēdienus, ar nagiem un zobiem vācot ogas, burkānus, sēnes, kastaņus un pat ķerot zivis.
Pārējie dzīvnieki joprojām no viņa baidās, taču vilks nospriež riskēt un ierodas uz kopīgajām Ziemassvētku svinībām, līdzi nesot paša gatavotu dārzeņu kišu.
Sākumā visi no viņa bēg, un vilks jau gatavojas doties prom, taču tieši tad mazs, nobijies vāverēns izstiepj šķīvi, aicinot viņu dalīties ar savu mielastu. Fonā skan Kloda Fransuā dziesma “Le Mal Aimé”, kas piešķir ainai skumīgi cerīgu noskaņu.
Vilks, aizkustināts, ieliek vāverēna šķīvī kišas gabaliņu, un drīz vien izveidojas rinda, kas vēlas nogaršot viņa ēdienu. Pirmo reizi viņš tiek pieņemts meža sabiedrībā, paceļ glāzi un smaidot sveic jauniegūtos draugus.
Stāsts atgriežas realitātē — mazais zēns, nomierināts ar šo pasaku, iemieg, turot pie sevis nu jau mīļo vilka rotaļlietu. Uz ekrāna parādās noslēguma teikums: “Mums visiem ir savi iemesli ēst labāk. “Intermarché” novēl priecīgus svētkus.”
“Romance Agency”, kas radījusi reklāmu, to aprakstījusi ar frāzi: “Nav viegli iegūt draugus, ja tu viņus apēd.”
Kā norāda “Daily Mail”, sociālie tīkli ir pilni ar sajūsmas pilniem komentāriem: daudzi atzinuši, ka reklāma likusi raudāt, citi to nosaukuši par labāko Ziemassvētku reklāmu, savukārt kāds pat pajokojis, ka vilks kļuvis par viņa jauno simpātiju. Skatītāji slavē stāstu par labestību, pieņemšanu un izaugsmi — un par to, ka šī reklāma spēj aizkustināt bez agresīvas produktu demonstrēšanas.
“Intermarché”, kas darbojas kopš 1969. gada un 2024. gadā pārvaldīja 2 496 veikalus piecās valstīs, šogad ir radījis stāstu, kuru daudzi jau dēvē par 2025. gada Ziemassvētku reklāmu uzvarētāju.