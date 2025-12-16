Eiropa ir brīdināta! Krievijas “Pastardienas radio” pārraida 15 šifrētus ziņojumus; pieminēta arī Latvija 90
Krievijas noslēpumainā radiostacija, kas pazīstama kā “Pastardienas radio”, pēdējās dienās atkal piesaistījusi Eiropas uzmanību, pārraidot virkni draudīgu šifrētu ziņojumu. Tas raisījis bažas, ka Krievija varētu gatavoties plašākam militāram konfliktam, par to raksta vietne DailyMail.
Radiokanāls UVB-76 šonedēļ raidījis vairākas kodētas pārraides. Pirmdien tika nosūtīti trīs signāli, bet trešdien – vēl astoņi. Katrā no tiem bija ietverts ciparu un burtu komplekss, kā arī koda vārdi, tostarp PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ, FRIGORIA, OPALNY, SNOPOVY un MYUONOSVOD. Kopumā pēdējās nedēļas laikā klausītāji fiksējuši līdz pat 15 slepeniem ziņojumiem. To saturs, nozīme un adresāti joprojām nav zināmi.
Piektdien stacija, šķiet, pārraidīja vāju mūziku, kā arī ilgstošus Morzes koda signālus.
UVB-76 ir Krievijas īsviļņu radiostacija, kas darbojas kopš 20. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem. Tā ir pazīstama arī ar iesaukām “Zummers” un “Pastardienas radio”. Lielāko daļu laika ēterā dzirdama nepārtraukta, baisa dūkoņa, kas atgādina bojātas ierīces skaņu.
Eksperti uzskata, ka UVB-76 ir saistīta ar Krievijas stratēģisko militāro pavēlniecību un var tikt izmantota slepenu pavēļu nodošanai bruņotajiem spēkiem vai aģentiem ārvalstīs.
Ņemot vērā pašreizējo situāciju, Lielbritānijas Militārās izlūkošanas dienesta aizsardzības ministrs Als Karnss brīdinājis, ka Eiropa varētu atrasties uz kara robežas. Viņš norādījis, ka “kara ēna klauvē pie Eiropas durvīm” un ka Apvienotās Karalistes NATO sabiedrotajiem jābūt gataviem rīcībai.
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute ceturtdien Berlīnē uzsvēra, ka Krievija ir atgriezusi karu Eiropā, un
Trešdienas masveida kodēto signālu pārraide sākās plkst. 1.07 pēc ASV austrumu laika un beidzās ap plkst. 4.26, ziņo Krievijas tiešsaistes ziņu vietne news.ru.
Valsts medijs Izvestija 14. novembrī informēja, ka stacijas signāls uz laiku pārtrūka pēc tam, kad Ukrainas bezpilota lidaparāta trieciens bojāja tuvumā esošu elektrostaciju. Pēc šī pārtraukuma UVB-76
Sešu ziņojumu sērijā 17. novembrī tika pārraidīts arī vēstījums ar tekstu “NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167”. Tieša Latvijas pieminēšana izraisīja īpašu satraukumu, ņemot vērā joprojām augsto spriedzi starp Krieviju, Ukrainu un NATO.
visas alianses dalībvalstis, tostarp ASV, būtu spiestas sniegt militāru atbalstu. Tas teorētiski varētu novest pie globāla konflikta, tostarp kodolkara riska.
Kāds krievvalodīgs klausītājs sociālajos tīklos norādījis, ka jaunākā ziņojumu sērija ir neparasta. Parasti šādi signāli tiek raidīti pa vienam ar vairāku dienu, pat mēnešu intervālu. “Interesanti, ka vienlaikus tika nosūtīti pat 15 ziņojumi, lai gan parasti intervāls ir reizi mēnesī vai pat reizi divos mēnešos,” viņš rakstīja angļu valodā platformā X.
Piektdien jauni ziņojumi netika fiksēti, taču UVB-76 ēterā bija dzirdama nepārtraukta īsu un garu toņu plūsma, kas raksturīga Morzes kodam.
Morzes kods ir vienkārša saziņas metode, kurā informācija tiek nodota ar īsiem un gariem signāliem, starp kuriem ir pauzes, kas norāda burtu un vārdu atdalījumu. Klausītājiem
vai informācijā.
Šī saziņas metode ir ātra, praktiski neiespējama pilnīgai traucēšanai un neatklāj ne sūtītāja identitāti, ne atrašanās vietu. Tieši tāpēc tā joprojām tiek uzskatīta par efektīvu slepenas militāras komunikācijas veidu pat 2025. gadā.