Negadījums uz Ventspils šosejas
Ekrānšāviņi no FB/Sadursme.lv

Teju ne diena bez traģiskiem negadījumiem. Uz Ventpils šosejas nopietna avārija, ir bojāgājušais 29

18:11, 16. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Ceļu satiksmes negadījumā Talsu novada Lībagu pagastā bojā gājis viens cilvēks, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā (VP).

Lasīt citas ziņas

VP šodien plkst. 13.05 saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu Talsu novada Lībagu pagastā, kur notika vieglās automašīnas “Opel” frontāla sadursme ar transportlīdzekli “Iveco”.

Negadījumā dzīvību zaudēja automašīnas “Opel” vadītājs, savukārt transportlīdzeķļa “Iveco” vadītājs nogādāts medicīnas iestādē. VP par notikušo sāka kriminālprocesu un turpina izmeklēt negadījuma apstākļus.

“Latvijas Valsts ceļi” mikroblogošanas vietnē “X” neilgi pēc plkst. 18 rakstīja, ka saistībā ar ceļu satiksmes negadījuma seku likvidēšanas darbiem satiksme uz Ventspils šosejas attiecīgajā posmā uz neilgu laiku slēgta pilnībā. Apbraukšana iespējama caur Stendi.

Savukārt otrdien plkst. 17.20 VP saņēmusi izsaukumu uz A6 šoseju netālu no uzbrauktuves uz A5 šoseju, kurā iesaistītas divas vieglās automašīnas “Mercedes” un “Audi”. Pēc sākotnējās informācijas divas personas nogādātas medicīnas iestādē.

Izsakām līdzjūtību bojāgājušā tuviniekiem. Aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem un ievērot drošu braukšanas ātrumu.

