"Tā bija dāvana viņai dzimšanas dienā!" Gobzems pirmo reizi pēc gadiem ilgas klusēšanas ticies ar bijušo sievu Kristu
Aldis Gobzems (jeb Arigo Toro) savā Instagrm kontā bieži vēsta par citu cilvēku dzīvēm, kā advokāts nereti uzzina kriminālus procesus pirmais, ļoti daudz atklāja gan Zeizas lietām, gan Modra nošauto suņu stāstā un citos nozīmīgos procesos Latvijā. Par savu privāto dzīvi viņš runā reti.
Šodien viņš savā Instagram ievietojis pārsteidzoši atklātu foto, ļaujot sekotājiem izņēmuma kārtā ielūkoties savā privātajā dzīvē. Jau pāris gadus viņa laulība ar bērnu mammu Kristu ir šķirta un abu atvases kopā ar Aldi dzīvo Spānijā. Cik bija noprotams no informācijas, ko pats iepriekš publicējis, viņš par bērniem visu laiku rūpējies viens.
Tagad noticis priecīgs notikums abu bērnu dzīvē – pēc vairākus gadu neredzēšanās ciemos ir atbraukusi mamma Krista.
“Ir brīži dzīvē, kad svarīgi nav tikai tas, kas notika, bet tas, vai cilvēks spēj pārkāpt pāri. Pāri sāpēm. Pāri aizvainojumam. Pāri savam ego. Šis arī ir tieši tāds stāsts. Nu tā ir, jā, ka dažreiz ceļš uz mieru neiet caur uzvaru, bet caur atturēšanos. Caur to, ka tu neizmanto visas savas tiesības līdz galam.
Un jā, pārkāpjot pāri nenozīmē aizmirst. Tas nozīmē neļaut pagātnei vadīt nākotni. Neļaut savām rētām kļūt par nastu vienmēr. Tas nozīmē pieņemt, ka ne viss būs ideāli. Un laiks šeit nav izvēlēts kā dekorācija. Ar laiku emocijas norimst. Ne uzreiz. Bet pietiekami, lai beidzot varētu spert vienu soli, kuru agrāk nebija iespējams spert.
Respektīvi šī gada nogalē maniem bērniem dāvanā ir bijusi mamma. Ne kā žests sabiedrībai, bet kā klātbūtne. Tas nav noticis viegli. Tas nav noticis arī ātri. Bet tas notika.
Šis arī nav stāsts par to, ka viss ir atkal beidzot labi. Šis ir stāsts par to, ka ir pietiekami labi, lai bērni justos veseli. Tas ir prasījis daudz spēka. Bet kā redzat, tas kaut kā ne vienkārši, bet ir iespējams.
P.S. Tā ir dzimšanas dienas dāvana arī viņai.”