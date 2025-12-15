VIDEO. Kas to būtu domājis, ka Ziemassvētku jampadrača viesnīcas kāpnes reiz piedzīvos ko šādu: Kailija Minoga publicē video, kas filmēts mūsu galvaspilsētā 0
Pirms aptuveni mēneša Rīgā slepeni viesojās slavenā austrāliešu dziedātāja Kailija Minoga, un nu viņa publicējusi jaunu videoklipu, kas uzņemts Rīgā.
Jau novembra sākumā vietējie aculiecinieki bija pamanījuši lielus furgonus, gaismas iekārtas un ceļamkrānus pie Latviešu biedrības nama gan Arhitektu, gan Merķeļa ielā. Sākotnēji izrādījās, ka tehnika pieder Dānijas filmu kompānijai, kas nama telpās filmējusi mākslas projektu, taču vēlāk to izmantoja arī Kailijas video uzņemšanai.
Videoklipā piedalījās arī vietējie bērnu dejotāji, kuriem klipa radītāji rīkoja atlasi. Savukārt grupas “Dzelzs vilks” mūziķis Kaspars Tobis piešķīra divus savus sintezatorus, lai klipa skaņu partitūra iegūtu īpašu noskaņu. Rezultātā Vecrīgas ielas kļuvušas par īstu svētku skatuvi – savienojot pilsētas šarmu, mūziku un dejotāju enerģiju, videoklips rada siltu svētku noskaņu.
Kas to būtu domājis, ka Ziemassvētku jampadrača viesnīcas kāpnes reiz piedzīvos Kailijas dejas. 😎 https://t.co/FVWDPBYgAg pic.twitter.com/LkyuaNlg4d
