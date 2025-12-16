Govīm zūd apetīte, apstājas kuņģis un… – “zaļā kursa barība” uzņem nelāgu pavērsienu 10
Kopš 2025. gada 1. janvāra visām Dānijas piensaimniecībām, kurās ir vairāk nekā 50 govju, ir jāsamazina metāna emisijas, pielāgojot govīm barību. Lai to panāktu, lauksaimniekam vai nu visa gada garumā jāpalielina tauku saturs govju barībā, vai arī 80 dienas gadā barībai jāpievieno īpašs preparāts Bovaer — metāna emisijas samazinoša piedeva.
Šis solis ir daļa no Dānijas valdības plāna samazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi. Tomēr daži lauksaimnieki nesen apgalvojuši, ka pēc preparāta lietošanas ir ietekmēta viņu govju veselība un piena ražošana.
Dānijas Piena lopkopju asociācija aģentūrai Agriland pastāstīja, ka barības piedeva pavasarī izmantota “salīdzinoši nedaudzos ganāmpulkos, vairumā gadījumu bez būtiskām izmaiņām govju apetītē vai labturībā”.
Tiek uzskatīts, ka aptuveni 1400 ganāmpulki no Dānijas kopumā aptuveni 2000 ganāmpulkiem ir sākuši piebarot Bovaer ap 1. oktobri. Dānijas Piena lopkopju asociācija paziņoja, ka tā ir sazinājusies ar 30 līdz 40 lauksaimniekiem, kuri apgalvo, ka viņu ganāmpulkos ir bijušas problēmas.
Šie lauksaimnieki ziņojuši par to, ka govīm samazinājusies apetīte un piena izslaukums. “Dažām govīm spurekļa (lielākais govs gremošanas orgāns) darbība pārstāja darboties, un dažos gadījumos govis likvidētas,” raksta medijs.
“Daudzi lauksaimnieki pretēji noteikumiem ir samazinājuši devu līdz aptuveni pusei no paredzētā, un ražošana pēc tam turpinājās iepriekšējā apjomā,” rakstīts izdevumā.
Asociācija ziņoja, ka tā “fundamentāli iebilst pret ķīmisko produktu došanu govīm”, taču tā tomēr ir ievērojusi Dānijas juridiskās prasības ar nosacījumu, ka izmaksas tiek kompensētas un ka tas it kā nerada veselības vai labturības problēmas govīm.
“Jau kādu laiku ir bijusi publiska kritika par prasību lietot Bovaer, bet tikai tagad, kad mēs varam skaidri redzēt sekas, politiķi, veterinārārsti un citi ir sākuši reaģēt,” ziņo asociācija.
Dānijas Pārtikas un veterinārā pārvalde (DFVA) paziņoja, ka tai ir zināms, ka daži lauksaimnieki ir ziņojuši par govju saslimšanas gadījumiem pēc Bovaer ieviešanas barības devā.
Arī DVFA, kas ir Dānijas Pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrijas pakļautībā, ir lūgusi Orhūsas Universitātei veikt pētījumus šajā jautājumā.
Komentējot šo jautājumu, Dānijas pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrs Jēkabs Jensens sacījis: “Es, protams, uztveru šo ļoti nopietni, un Dānijas Veterinārā un pārtikas pārvalde rūpīgi seko līdzi šim jautājumam.”
Uzņēmuma dsm-firmenich, kas izstrādāja Bovaer, pārstāvis žurnālam Agriland sacīja, ka “dzīvnieku labturība ir mūsu galvenā prioritāte. Mēs aktīvi sadarbojamies ar attiecīgajām organizācijām, lai nodrošinātu, ka visas šīs bažas tiek pilnībā izmeklētas un pienācīgi risinātas. Iepriekš ziņotajos gadījumos Bovaers netika identificēts kā veicinošs faktors bažām par veselību”.
“Bovaer ir pārbaudīts, efektīvs un drošs risinājums, ko vairāk nekā trīs gadus veiksmīgi izmanto tūkstošiem lauksaimnieku vairāk nekā 25 valstīs. Tas ir apstiprināts lietošanai 70 valstīs, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Eiropas Savienībā un Šveicē. Pārtikas nekaitīguma iestādes apstiprinājušas tā drošību un efektivitāti metāna emisiju samazināšanā,” sacīja firmas pārstāvis.