Kaspars Melnis, Klimata un enerģētikas ministrs (ZZS), TV24 raidījumā “Preses klubs”, sniedzot komentāru par to, ka Latvijā trešdaļa enerģijas tiek saražota videi nedraudzīgā formā, uzsvēra, ka mēs ļoti atpaliekam vēja enerģijas jomā no kaimiņiem – Lietuva apsteidz Latviju desmitkārtīgi, bet no Igaunijas atpaliekam par trīs reizēm.

Ministrs stāsta: “Mums ir TEC-2, kas dedzina gāzi, un plus vēl jārēķina, ka mēs importējam elektroenerģiju no kaimiņiem – Igaunijā viens no, teiksim tā, videi viskaitīgākajiem, ir degslāneklis. Pat vēl netīrāks nekā ogļu dedzināšana. Līdz ar to, tas arī skaitās mūsu bilancē, jo mēs to iepērkam. Tas ir potenciāls, ko mēs varam aizstāt un ko mums vajag aizstāt.”

Kā norāda Melnis, pozitīvais ir tas, ka Latvijā labi attīstās saules enerģijas projekti, taču vēja enerģija ir izaicinājums.

“Ja saules projekti, kā mēs redzam, attīstās ļoti labi savā gaitā un tā jauda kāpj, tad vējos mēs ļoti atpaliekam. Mums ir desmit reižu mazāk vēja enerģijas nekā Lietuvā, trīsreiz mazāk nekā Igaunijā. Tas ir zināms rādītājs par to, ka mums kaut kas ir jādara lietas labā,” pārliecināts ir ministrs.

“Mēs esam apzinājušies problēmas. Tūlīt atgriezīsies Saeima no atvaļinājuma, un mēs iesim uz Saeimu ar grozījumiem, lai mēs varētu iet uz priekšu.

Un mums pašiem kā sabiedrībai ir jāsaprot, ka, ja mēs gribam dzīvot labāk, ja mēs gribam dzīvot tādā pārtikušā Eiropas valstī, tad arī tā ainava būs tāda kā pārtikušā Eiropas valstī – būs vietām tie vēja ģeneratori, ja mēs to vēlamies.”

Kaspars Melnis raidījumā uzsver, cik svarīgi, runājot par nākotni, ir nepaļauties uz kaimiņiem. “Kad notiks kaut kāda krīze, katrs domās pats par sevi. Tu vari paļauties tikai uz tiem resursiem, kas ir tev.” Un Latvijai pie tā ir jāstrādā.