Kiberdrošības eksperts: Šis ir viens no ātrākajiem veidiem, kā mēs varam novērst uzbrukumus 0

LA.LV
18:44, 1. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Gints Mālkalnietis, Cert.lv kiberdrošības eksperts, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atgādināja cilvēkiem par DNS ugunsmūri – bezmaksas rīku individuālu lietotāju un organizāciju pasargāšanai no kiberapdraudējumiem, tādiem kā viltus banku lapas, krāpnieciskas tirdzniecības platformas un vīrusus izplatošas vietnes.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
Kokteilis
Kāds vīrietis vajadzīgs katrā zodiaka zīmē dzimušai sievietei
Traģisks negadījums Rīgā: pie dzelzceļa stacijas mirušas divas jaunietes
Lasīt citas ziņas

Kā informēja eksperts: “Šis ir viens no ātrākajiem veidiem, kā mēs varam novērst uzbrukumus, kas ir aktīvi tieši šodien, tieši tagad.”

Uzbrucēji nerīko garas, ilgstošas kampaņas — viņi strādā ātri. Tāpēc drošības risinājumiem jāspēj reaģēt ar līdzīgu ātrumu.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Man tādi… sausi zobi!” Māmiņas dalās ar bērnu iemesliem, lai nebūtu jāapmeklē skola
Rinkēvičs izteicies par nesaskaņām deputātu vidū un vēlmi izstāties no Stambulas konvencijas
Traģisks negadījums Rīgā: pie dzelzceļa stacijas mirušas divas jaunietes

“Šis ir veids, kā mēs varam nedaudz to savu reakcijas ātrumu pielīdzināt uzbrucēju ātrumam.

Ja mēs to darām kaut kādā, nu, teiksim, tradicionālā veidā, sūtam brīdinājumus, teiksim, mēģinām panākt šo kaitīgo vietņu slēgšanu – tas aizņem stundas, dienas, nedēļas. Uzbrucēji darbojas laikā, kas ir no minūtēm līdz dažām stundām,” skaidroja Mālkalnietis.

DNS ugunsmūra pakalpojums ir bez maksas un to var izmantot ikviens Latvijas interneta lietotājs (gan mājās, gan darbā).

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
“Atliek tikai sarunā pieminēt kādu produktu, lai pēc tam telefonā redzētu tā reklāmas…” No privātuma vairs ne miņas!
“Jūsu uzņēmums ir pārkāpis LTV autortiesības…” CERT.LV brīdina par jaunu krāpšanas shēmu
RAKSTA REDAKTORS
krāpnieki zina, kur meklēt cilvēkus ar vairākiem tūkstošiem kontā – vai banku dati kaut kur noplūst? Atbild eksperti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.