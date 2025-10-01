Kiberdrošības eksperts: Šis ir viens no ātrākajiem veidiem, kā mēs varam novērst uzbrukumus 0
Gints Mālkalnietis, Cert.lv kiberdrošības eksperts, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atgādināja cilvēkiem par DNS ugunsmūri – bezmaksas rīku individuālu lietotāju un organizāciju pasargāšanai no kiberapdraudējumiem, tādiem kā viltus banku lapas, krāpnieciskas tirdzniecības platformas un vīrusus izplatošas vietnes.
Kā informēja eksperts: “Šis ir viens no ātrākajiem veidiem, kā mēs varam novērst uzbrukumus, kas ir aktīvi tieši šodien, tieši tagad.”
Uzbrucēji nerīko garas, ilgstošas kampaņas — viņi strādā ātri. Tāpēc drošības risinājumiem jāspēj reaģēt ar līdzīgu ātrumu.
“Šis ir veids, kā mēs varam nedaudz to savu reakcijas ātrumu pielīdzināt uzbrucēju ātrumam.
Ja mēs to darām kaut kādā, nu, teiksim, tradicionālā veidā, sūtam brīdinājumus, teiksim, mēģinām panākt šo kaitīgo vietņu slēgšanu – tas aizņem stundas, dienas, nedēļas. Uzbrucēji darbojas laikā, kas ir no minūtēm līdz dažām stundām,” skaidroja Mālkalnietis.
DNS ugunsmūra pakalpojums ir bez maksas un to var izmantot ikviens Latvijas interneta lietotājs (gan mājās, gan darbā).