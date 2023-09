Spēcīgās lietusgāzēs Ķīnas dienvidos gājuši bojā vismaz septiņi cilvēki un no krokodilu fermas izbēguši vairāk nekā 70 krokodilu.

No fermas Guandunas provinces Maominas pilsētā izbēguši 69 pieauguši un seši jauni krokodili, un vietējiem iedzīvotājiem ieteiks pagaidām palikt mājās un nedoties ārā, ziņo Ķīnas mediji.

Vairāki bēgļi jau notverti, taču sagūstīšanas process ir sarežģīts, jo krokodili iepeldējuši dziļā ezerā.

Neviens cilvēks no krokodiliem nav cietis, ziņo mediji.

Spēcīgs lietus Ķīnas dienvidos svētdien un pirmdien izraisīja zemes noslīdējumus, un septiņi cilvēki ir gājuši bojā un trīs pazuduši Guansji reģionā, vēstīja aģentūra “Sjiņhua”.

