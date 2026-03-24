Mehāniķis brīdina par biedējošām pavasara automašīnas problēmām, kas var izmaksāt ļoti dārgi 0
Mehāniķis brīdina autovadītājus par bieži novērotu problēmu pavasarī, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Runa ir par bojājumiem, ko automašīnām nodara izsalkuši grauzēji.
Automašīnas turēšana garāžā, kā izrādās, ne vienmēr pasargā no nepatīkamām situācijām. Par laimi, kāds mehāniķis ir atklājis brīdinājuma zīmes, kurām transportlīdzekļu īpašniekiem vajadzētu pievērst uzmanību, pirms rodas nopietni bojājumi.
“Tas ir skaidrs brīdinājums – šeit kaut kas ir bijis,” sacīja eksperts, norādot uz sēklām, kas atrastas transportlīdzekļa gaisa ieplūdes sistēmā.
Viņš pauž, ka grauzēji, piemēram, peles un žurkas, var iekļūt transportlīdzekļos caur gaisa ieplūdes sistēmām un izmantot vietu savas “ligzdiņas” būvēšanai. Tiek savilkts viss iespējamais – lapas, sēklas, sīki zariņi.
“Pirms trim nedēļām pie mums vērsās klients ar problēmu. Domājot un pētot, kas par lietu, mēs zem viņa kravas automašīnas motora pārsega atradām beigtu žurku,” pieredzē dalās mehāniķis.
Problēma saasinās, kad grauzēji iekārtojas zem transportlīdzekļa motora pārsega, jo tad tie bieži sāk grauzt vadus. Šāda veida bojājumi var būt ļoti dārgi, sasniedzot vairākus tūkstošus eiro.
Kā pasargāt automašīnu no grauzējiem?
Autovadītājiem tiek ieteikts liegt piekļuvi tam, kas vispār piesaista grauzējus. “Pelēm ir nepieciešams tikai desmit centu monētas lielums, lai tiktu cauri,” sacīja eksperts.
“Ja garāžā uzglabājat suņu barību vai putnu sēklas, ievietojiet to lielā, labi noslēgtā traukā.”
Ja izvēlaties par labu indei, tad tikai profesionāļu uzraudzībā – veikalā nopērkamās indes, kas tiek pašrocīgi izmantotas, var kaitēt citiem dzīvniekiem.
Eksperti uzsver, ka grauzēji automašīnās var radīt nopietnus bojājumus – no iznīcinātiem vadiem līdz elektronikas defektiem.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.