Irāna piedāvā ASV trīs posmu plānu kara izbeigšanai 7
Irāna ar Pakistānas starpniecību ir piedāvājusi ASV trīs posmu plānu kara izbeigšanai. Plāns paredz pāreju no klusēšanas režīma uz pastāvīgu mieru, ziņo “Al Jazeera”, atsaucoties uz avotiem.
Tiek ziņots, ka Irānas plāna mērķis ir 30 dienu laikā pārvērst pagaidu pamieru par kara beigām. Tas ietver neuzbrukšanas saistības, tostarp no Izraēlas puses, lai nodrošinātu, ka karš nesāktos no jauna.
Avoti žurnālistiem pastāstīja, ka plāna pirmais posms ir pakāpeniska Hormuza šauruma atvēršana un ASV blokādes atcelšana Irānas ostām. Teherāna sola uzņemties jūras mīnu neitralizēšanu.
Saskaņā ar avotiem plāna otrajā posmā Irāna atsāk urāna bagātināšanu pēc tam, kad beigsies noteiktais 3,6% ierobežojums saskaņā ar tā saukto “nulles krājumu principu” (nav uzkrāta bagātināta urāna, kas pārsniedz ierobežojumu).
Avoti piebilda, ka plānā arī tiek noraidīta Irānas kodolinfrastruktūras demontāža vai Irānas objektu iznīcināšana. Teherāna arī pieprasa sankciju atcelšanu, lai pakāpeniski atbrīvotu iesaldētos līdzekļus.
Avoti dalījās ar reportieriem, ka Irānas plāna trešais posms ir uzsākt stratēģisku dialogu ar arābu kaimiņvalstīm un izveidot drošības sistēmu, kas aptvertu visus Tuvos Austrumus.
Iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps žurnālistiem paziņoja, ka varētu pavēlēt atsākt militāras darbības pret Irānu, ja tā “uzvedīsies nepiedienīgi”.
“Axios” rakstīja, ka laikā, kad ASV un Irāna apmainās ar kara izbeigšanas projektiem, Tramps nopietni apsver iespēju sākt jaunu militāru darbību pret Irānu, lai mēģinātu pārvarēt pašreizējo strupceļu.
Mediji ziņo, ka Tramps noraidījis jauno Irānas miera plānu
ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ir pārskatījis Irānas jauno miera priekšlikumu, bet to noraidījis, ziņo “Clash Report”, atsaucoties uz Izraēlas medijiem.
Žurnālisti piebilda, ka Tramps arī paziņojis, ka militārā situācija “rit ļoti labi”.