Jaunā nedēļa sāksies vasarīgi silti, bet kāds būs turpinājums?
Jaunā nedēļa Latvijā iesāksies silta un vietām pat vasarīga, tomēr no nedēļas vidus, Latvijas teritorijā ieplūstot aukstākai gaisa masai, laikapstākļi kļūs vēsāki, kā arī palielināsies mākoņu un nokrišņu daudzums, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Nedēļas otrajā pusē laiks būs mierīgāks, ar lēnu vēju un mērenu temperatūru.
Pirmdien, Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā, debesis būs mākoņainas, bet vietām tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vakarā lokāli austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē. Naktī gaiss atdzisīs līdz +8…+12 grādiem, daudzviet piekrastē līdz +5…+8 grādiem. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +21…+26 grādiem, bet daudzviet Kurzemē un piekrastē būs krietni vēsāks – tur +14…+19 grādi.
Otrdien un trešdien debesis klās mainīgs mākoņu daudzums, vietām debesis apmāksies, īpaši valsts austrumu un centrālajos rajonos, kur periodiski līs. Otrdien Latvijas dienvidaustrumos iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam vējam, vietām naktīs sabiezēs migla. Naktī uz otrdienu gaiss atdzisīs līdz +4…+9 grādiem, daudzviet austrumos būs nedaudz siltāk – tur +10…+12 grādi, bet dienā gaisa temperatūra sasniegs +16…+21 grādu, daudzviet piekrastē +10…+15 grādus. Naktī uz trešdienu minimālā gaisa temperatūra naktī būs 0…+5 grādi, dienvidaustrumos līdz +5…+10 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +10…+14 grādiem, piekrastē līdz +7…+11 grādiem.
Nedēļas otrajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ nokrišņi mitēsies un laiks kļūs mierīgāks. Ceturtdien un piektdien debesis būs daļēji mākoņainas, bieži uzspīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2…+7 grādiem, bet dienās gaiss iesils līdz +12…+17 grādiem.