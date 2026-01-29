Foto. pexels-mateusz-feliksik

Ko ar šo maz zināmo, bet noderīgo kombināciju darīt: apelsīnu mizas, sajauktas ar sāli 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Kas notiek, ja sajauc apelsīna miziņas un sāli? Sākumā tas var šķist neparasti, taču šie divi vienkāršie produkti veido spēcīgu duetu. Neatkarīgi no tā, vai meklējat gudru mājsaimniecības padomu vai dabisku risinājumu, šī kombinācija spēj piedāvāt vairāk nekā jūs varētu iedomāties.

Kokteilis
Janvārī dzimušos vislabāk raksturo vārds “spēks”, bet martā – “līdzjūtība”. Lūk, ko par jums atklāj jūsu dzimšanas mēnesis
Krievijā briest pārmaiņas: eksperts atklāj visticamāko Putina beigu scenāriju, un tā nav gāšana no amata
Ledāji kūst, un izplatās kas neparedzēts. Zinātniekiem ir ļoti slikta ziņa cilvēku veselībai
Lasīt citas ziņas

Apelsīna mizas svaigais aromāts uzmundrina un acumirklī padara jebkuru telpu patīkami smaržīgu. Tagad pievienojiet sāli – dabīgu minerālu, kas lieliski noder beršanai un šķidruma absorbēšanai. Kopā šīs divas sastāvdaļas darbojas ārkārtīgi harmoniski.

Apelsīnu mizas satur dabīgas eļļas ar tīrīšanas īpašībām un brīnišķīgu aromātu, savukārt sāls piešķir nepieciešamo tekstūru beršanai un palīdz notīrīt virsmas. Sajaukti kopā, tie veido efektīvu risinājumu.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
Labas ziņas visiem, kuri mēdz pārvietoties pa Granīta ielu Rīgā: uzlabojumi būs vērojami jau šogad
Budapeštas mēram izvirzīta apsūdzība – neraugoties uz aizliegumu, viņš noorganizēja praida gājienu
Kokteilis
“Solīja arī dibenu sakačāt…” Kaspars Kambala atklāj, kāpēc viņš atsakās uz treniņu zāli doties kopā ar Olgu

Piemēram, sasmalcinātas apelsīnu mizas, sajauktas ar sāli, kļūst par dabīgu tīrīšanas līdzekli. Izmantojiet to griešanas dēļu, izlietņu vai plīts virsmu beršanai – rezultāts būs svaigs, spīdīgs un patīkami aromātisks. Sāls palīdz beršanai, bet apelsīnu eļļas piešķir citrusaugļu aromātu un vienlaikus noēm taukus.

Šo maisījumu var izmantot arī kā gaisa atsvaidzinātāju vai pat kā dabisku kaitēkļu atbaidītāju. Vienkārši ievietojiet to nelielā bļodā – gaisā smaŗža kļūs patīkama un citrusaugļu piesātināta, turklāt šāds savienojums palīdzēs atbaidīt skudras un augļu mušiņas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Noderīgi padomi, kā ēst pētersīļus visu gadu, audzējot tos uz palodzes
Kokteilis
Tu visu laiku to esi darījusi nepareizi – ir kāds triks, kas liks zeķubiksēm kalpot 5 reizes ilgāk
Dārzs
Viss par putnu barošanu ziemā! Nedrīkst dot neko, kas ir sālīts vai cukurots
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.