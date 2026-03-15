“Svētais dzēriens pārsteidza līdz sirds dziļumiem!” Latvieši piefiksējuši negaidītas pārmaiņas upeņu balzāmā 0
Latviešiem ir tādi iemīļotie produkti, kurus zinām teju visi. Pilngadīgo vidū viens no šādiem noteikti ir arī Rīgas balzams.
Pārmaiņas šādu produktu ražošanā līdz ar to reizēm mēdzam uztvert jutīgi. Kāds pircējs pamanījis, ka upeņu balzams vairs neizskatās tā kā agrāk.
Viņš raksta: “Dienas jautrs stāsts, ļaudis! RIMI mani šodien pārsteidza līdz sirds dziļumiem. Iepazīstieties ar Latvijas Balzams Upeņu plastmasas pudelē! Jā, Karl, progress ir sasniedzis tik tālu, ka šis svētais dzēriens tagad tiek pildīts plastmasas pudelēs. Bet pats smieklīgākais (vai skumjākais?) ir tas, ka šis inovatīvais trauks maksā par 1 eiro vairāk nekā tā līdzinieks māla podā! Acīmredzot ražotājs nolēma, ka “ekodizains” un plastmasas bezgaumība ir jaunā greznība.”
Liela daļa komentētāju gan aizrāda, ka šis neesot nekāds jaunums, plastmasas pudelēs balzāms tiekot pildīts jau ilgu laiku. Bet raidās arī citas domas.
“Vismaz var redzēt cik vēl palicis iekšā!”
“Droši vien tāpēc, ka māla pudeles nav pārstrādājamas, lîdz ar to neatbilst jaunajām prasībām iepakojumam.”
“Skandināvijas un pārējiem dzērienu patērētājiem ir vajadzīgs šķidrums nevis vēsturiskais māla trauks!”
“Ļoti ērti – vismaz var paņemt līdzi, ja gribi kā suvenīru, pagaršot, nosvinēt vai sazin kam citam, nebrauc ar mašīnu un to pudeli jāstiepj piemēram, mugursomā. Protams, foršāk māla pudelē un joprojām parasti tās pērkam, bet plastmas kā alternatīva ir ļoti laba lieta un esmu speciāli (nesekmīgi un skumji) pa veikaliem skraidījusi, lai censtos tikt pie šīs versijas, kad zinu, ka nebūs rocības stiept to lielo.”
“Jezus marij, cilvēki, atslābstam! Ir situācijas, kad svaram ir lielāka nozīme un ir kurš būs priecīgs par “viegli versiju”.”
“Šis jaunums ir TIK sens…”
“Nu re, arī es nezināju.”
Sazinājāmies arī ar šī produkta ražotāju, lūdzot komentēt viņu apsvērumus šādam lēmumam. Diemžēl atbildi līdz šim brīdim saņēmuši neesam.
!!! Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai.
